De productie van vlees heeft een grote impact op het klimaat. Bovendien eten wij als Nederlanders veel meer vlees dan we eigenlijk nodig hebben en dat heeft grote nadelen voor onze gezondheid. Een vleesbelasting zou op beide vlakken voor grote verbeteringen kunnen zorgen, zeggen wetenschappers.

De aankondiging was diep in een Kamerbrief verborgen, maar leidde vorige week toch al gauw tot ophef. Minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaat onderzoeken of Nederland een belasting op vlees kan introduceren.

De reacties van de veehouderij, rechtse partijen en vleesliefhebbers waren niet mals. Een Kamermeerderheid liet meteen weten niet voor een vleestaks te zijn, met name vanwege zorgen over de betaalbaarheid van boodschappen. Binnen de coalitie hebben alleen ChristenUnie en D66 oren naar de maatregel.

Het idee van een belasting op vlees is niet nieuw en er zijn al verschillende onderzoeken naar de mogelijke opties en effecten gedaan. De voornaamste conclusie: zo'n belasting kan zeker tot minder vleesconsumptie leiden en daarmee grote positieve effecten op de maatschappij hebben. Maar dan moet de overheid het wel slim aanpakken.

Vleesconsumptie zou in 'planetair gezond' dieet ruim halveren

De gemiddelde Nederlander eet ruim 100 gram vlees per dag. De Schijf van Vijf raadt maximaal 500 gram per week aan, dus zo'n 70 gram per dag. In de toekomst moet onze vleesconsumptie vermoedelijk nog verder dalen: in 2019 berekenden wetenschappers van de EAT-Lancet Commission hoe ons dieet er in 2050 moet uitzien om zowel onszelf als de planeet gezond te houden. Dan is er nog ruimte voor zo'n 40 gram vlees per dag, waarvan het merendeel gevogelte.

Onze vleesconsumptie heeft grote gevolgen voor het klimaat en milieu. Met name bij de productie van rood vlees komen veel broeikasgassen vrij, bijvoorbeeld door de methaanuitstoot van koeien. Maar voor 1 kilo rundvlees is ook meer dan 10 kilo veevoer nodig, terwijl die sojabonen ook rechtstreeks in een vegaburger verwerkt hadden kunnen worden. En dan zorgt de veehouderij ook nog voor een belangrijk deel van de Nederlandse stikstofuitstoot, die in de komende jaren sterk moet worden teruggedrongen.

Om ervoor te zorgen dat we minder vlees gaan eten, zijn belastingen een goede optie, zeggen wetenschappers. Tot nu toe zetten overheden vooral in op informatievoorziening, zoals de Schijf van Vijf, om een gezonder dieet aan te moedigen. "Dat blijkt toch ontoereikend om het consumentengedrag te veranderen. Prijsprikkels zijn veel effectiever", aldus Jeroen Candel, die aan Wageningen University & Research (WUR) onderzoek naar voedselbeleid doet.

Tegelijk gezond alternatief promoten

Als vlees 15 procent duurder wordt gemaakt, zou dat over een periode van dertig jaar tot zo'n 10 procent minder consumptie leiden, berekenden onderzoekers van het RIVM. Dat scheelt jaarlijks 0,9 megaton CO2-uitstoot en duizenden gevallen van diabetes, kanker en beroertes.

Ook het vorige kabinet onderzocht al eens een vleestaks als onderdeel van een pakket "brede maatschappelijke heroverwegingen". Heffingen van ongeveer 5 euro per kilo rund- en varkensvlees en 2 euro per kilo kip zouden zelfs bijna 2 megaton CO2-uitstoot schelen. Dat is bijna een tiende van de totale Nederlandse landbouwuitstoot.

Een vleesbelasting zou het best kunnen werken in combinatie met andere maatregelen, zoals een informatiecampagne over de voordelen van minder vlees eten, zegt RIVM-onderzoeker Liesbeth Temme. Ook bijvoorbeeld een verbod op reclames voor vleesproducten is denkbaar. "Een beleidsmix werkt beter dan één enkel instrument."

Daarnaast is het goed om tegelijk een gezond en goedkoper alternatief aan te bieden, zegt Temmes collega-onderzoeker Eelco Over. "Bijvoorbeeld door een subsidie op groente en fruit. Als je geen vlees eet, moet je wel iets anders eten. Dan is het een goed moment om de gezonde optie aantrekkelijker te maken."

Vleestaks 'nauwelijks uitvoerbaar'?

In opdracht van het ministerie van Landbouw onderzocht de WUR vorig jaar meerdere soorten vleesbelastingen. Een heffing waarvan de opbrengst naar de vleesproducenten wordt teruggesluisd, is het kansrijkst, concludeerden de onderzoekers. Veehouders, slachthuizen en andere bedrijven in de keten kunnen het geld dat met de belasting wordt opgehaald dan gebruiken om te verduurzamen. Precies die variant gaat het kabinet nu onderzoeken.

Dat de invoering van zo'n belasting niet simpel zal zijn, blijkt wel uit eerder onderzoek van EY, ook al in opdracht van het ministerie. Daarin werd geconcludeerd dat een vleestaks op de korte termijn "nauwelijks uitvoerbaar" is.

Dat heeft te maken met praktische en bureaucratische obstakels, zoals de verouderde ICT-systemen van de Belastingdienst. Maar ook het ontwerp van een vleesbelasting is lastig. Voer je die alleen in op losse vleesverpakkingen of ook op de salamipizza uit het vriesvak? Moet de belasting op rund- en lamsvlees vanwege de grotere impact op het klimaat en milieu hoger zijn dan die op kip en kalkoen? En moet er een lagere heffing op biologische producten komen, ook als de bijbehorende uitstoot gelijk of zelfs hoger is? Die vragen moeten allemaal nog worden beantwoord.

Toch is het voor WUR-onderzoeker Candel duidelijk dat onze voedselproductie en -consumptie zullen moeten veranderen om het klimaatprobleem op te lossen. Dat werd deze week nog maar eens onderstreept in het nieuwe VN-klimaatrapport, waarin ook staat dat een duurzamer dieet een belangrijke klimaatmaatregel is.

"Wereldwijd komt een derde van de emissies uit het voedselsysteem", zegt Candel. "Als je het klimaatprobleem wil aanpakken, dan zal je iets met dat voedselsysteem moeten doen."