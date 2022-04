Acht jaar na de laatste editie heeft VN-klimaatpanel IPCC een nieuw driedelig klimaatrapport gepubliceerd. Het is een overzicht van vele duizenden pagina's met alle nieuwe klimaatwetenschappelijke inzichten. Hier lees je per deelrapport een puntsgewijze samenvatting van de belangrijkste conclusies.

De volledige klimaatrapporten van het Intergourvernmental Panel on Climate Change (IPCC) verschijnen in drie delen. Deel 1 verscheen in augustus 2021, deel 2 in februari 2022 en het afsluitende derde deel in april 2022. Dit is de zesde editie. Het voorlaatste volledige IPCC-rapport verscheen in 2013-2014.

DEEL 1: De 'harde' klimaatwetenschap

Het eerste deel van het nieuwe klimaatrapport gaat over de 'fysische basis'. Bijvoorbeeld het opwarmende effect van broeikasgassen, de waargenomen en verwachte opwarming, extreem weer, ijssmelt, zeespiegelstijging en oceaanverzuring.

De opwarming is voorlopig niet voorbij:

De rol van de mens is zeker. Het nieuwe woord dat het IPCC hiervoor gebruikt is 'ondubbelzinnig'.

De aarde is 1,1 graden warmer geworden, sinds het einde van de 19e eeuw. (Dat is een gemiddelde: boven de oceanen is het 0,9 graden warmer, boven land 1,6 graden.)

Deze klimaatverandering is inmiddels op alle gebieden op aarde waarneembaar, niet alleen door stijging van de temperatuur, maar ook door verandering van bijvoorbeeld neerslagpatronen.

De temperatuur zal in alle scenario's de komende dertig jaar verder oplopen.

Daarna lopen de projecties sterk uiteen: van stabilisatie rond 1 graad tot 5,7 graden in 2100.

De uitstoot van broeikasgassen:

Die onzekerheid hangt zeer sterk af van de verdere hoeveelheid broeikasgassen die we nog uitstoten. (Daar gaat het derde deel verder op in.)

Om de opwarming te stabiliseren moet die uitstoot sowieso naar (netto) nul. Hoe snel we dat punt bereiken, bepaalt hoeveel warmer de aarde wordt.

Op korte tijdschaal vindt er extra opwarming plaats door de afname van aerosolvervuiling. Ook kan de opwarming op korte termijn juist geremd worden door specifiek de uitstoot van het broeikasgas methaan terug te dringen.

Hoe hoger onze uitstoot en daarmee de mondiale opwarming, hoe kleiner het vermogen wordt van bossen en oceanen om CO2 op te nemen en zo een deel van die uitstoot te compenseren.

Kleine kansen met grote risico's:

Het IPCC zegt dat het niet kan worden uitgesloten dat de opwarming deze eeuw zelfs nog hoger wordt dan 5,7 graden. Enkele nieuwe studies wijzen in de richting van een (veel) hogere gevoeligheid van het klimaatsysteem. (Dat kan alleen in combinatie met zeer hoge uitstoot.)

Het IPCC zegt ook 'abrupte veranderingen' in het klimaatsysteem niet te kunnen uitsluiten, zoals versnellende en onomkeerbare afsmelting van ijskappen, het stilvallen van oceaanstromingen, of het afsterven van bossen.

Als ijsverlies versnelt, stijgt zeespiegel sneller:

Er zijn twee soorten voorspellingen voor zeespiegelstijging. Een is op basis van 'zekere bronnen': die leveren zo'n 30 tot 100 centimeter zeespiegelstijging, afhankelijk van de hoogte van de opwarming.

Daarnaast is er de mogelijkheid dat de afsmelting van Groenland en Antarctica gaat versnellen. Als de opwarming hoog is kan de zeespiegelstijging door versnellende afsmelting rond 2150 gemiddeld zo'n 2 meter zijn, met een forse onzekerheidsmarge van 1 tot 5 meter. Deze cijfers zijn onzeker, omdat smeltprocessen complex zijn en nog niet goed begrepen.

DEEL 2: Gevolgen én aanpassingen

Het tweede deel, dat eind februari 2022 verscheen, gaat over gevolgen van klimaatveranderingen voor mensen en de natuur, en de mogelijkheden om die kwetsbaarheid terug te dringen, door aan te passen aan klimaatverandering ('adaptatie').

Er zijn nu al onomkeerbare gevolgen:

De hoofdboodschap van het tweede rapport is dat klimaatverandering nu al meetbare en voelbare schadelijke effecten heeft voor mensen en natuur.

Pogingen om aan te passen aan de gevolgen voor klimaatverandering hebben de kwetsbaarheid iets verminderd.

Arme mensen en ecosystemen die zich niet goed kunnen aanpassen worden het sterkst getroffen.

Een deel van de gevolgen van klimaatverandering op natuurlijke en menselijke systemen is al onomkeerbaar.

Klimaatgevolgen kunnen elkaar versterken:

Als de wereldgemiddelde opwarming de grens van 1,5 graden bereikt, zal dat volgens het IPCC "onvermijdelijke toenames van klimaatgevaren met zich meebrengen voor ecosystemen en mensen".

Als de opwarming boven 1,5 graden uitkomt, zullen die gevolgen aanzienlijk groter zijn.

Het nieuwe IPCC-rapport waarschuwt voor domino-effecten, waarbij verschillende klimaatgevolgen elkaar triggeren en onderling versterken. Een voorbeeld is een hittegolf, die een droogte veroorzaakt, gevolgd door bosbranden en biodiversiteitsverlies of hogere voedselprijzen en honger, waardoor de kwetsbaarheid van mensen en natuur voor nieuwe weersextremen weer verder toeneemt.

Het IPCC schrijft daarover: "De gevolgen en risico's van klimaatverandering worden steeds complexer en moeilijker te beheersen. Er zullen meerdere klimaatrisico's tegelijkertijd optreden, en meerdere klimatologische en niet-klimatologische risico's zullen op elkaar inwerken."

We kunnen ons slechts ten dele aanpassen:

Overal in de wereld is volgens het IPCC vooruitgang geboekt bij de planning en uitvoering van aanpassingen aan klimaatverandering, en dat vermindert de kwetsbaarheid voor klimaatverandering. Deze voortgang is wel ongelijk verdeeld over regio's.

Sinds het vorige grote klimaatrapport is er volgens het IPCC ook toenemend bewijs dat er op veel vlakken geen of veel te weinig aanpassingen worden uitgevoerd of mogelijk zijn.

Als de huidige uitstoot van broeikasgassen niet snel afneemt, worden de "vooruitzichten voor klimaatbestendige ontwikkeling" steeds beperkter, zo schrijft het IPCC. In andere woorden: hoe hoger de opwarming, hoe moeilijker het wordt om daaraan te passen, zowel voor mensen als voor ecosystemen.

DEEL 3: Veel haast bij aanpakken van de bron

Het begin april 2022 verschenen derde deel is het slotstuk en gaat over 'mitigatie' - beleid gericht op het aanpak van de bron van het probleem: de uitstoot van broeikasgassen.

Uitstoot stijgt nog, maar iets langzamer:

De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen, maar die stijging begint wel iets af te vlakken

Wereldwijd wordt er iets efficiënter omgegaan met energie, waardoor de CO2-uitstoot 'per economische activiteit' gemiddeld kleiner is geworden. Deze CO2-daling is echter meer dan teniet gedaan doordat de totale productie en consumptie in de wereld sneller is gestegen.

Er blijven grote geografische verschillen in de hoogte van de uitstoot, maar ook in groei of daling daarvan. Ten minste achttien landen hebben al meer dan tien jaar een dalende uitstoot van broeikasgassen.

Wereldwijd wordt er steeds meer klimaatbeleid gevoerd en is er ook steeds meer klimaatwetgeving. Als dat er niet was geweest, zou de uitstoot sterker zijn gestegen.

Zonder extra beleid ruim 3 graden opwarming:

Als de huidige uitstoottrend doorgaat, wordt de wereld deze eeuw gemiddeld circa 3,2 graden warmer.

Het is volgens het IPCC "waarschijnlijk" dat de temperatuurstijging voorbij de grens van 1,5 graden gaat en zonder aanvullend beleid ook voorbij 2 graden.

1,5 graden kan nog, als uitstoot voor 2025 daalt:

Om de opwarming nog onder 1,5 graden te houden, moet de wereldwijde uitstoot tussen het jaar 2020 en 2025 beginnen aan een structurele daling. In 2030 moet deze dan bijna gehalveerd zijn, om "kort na 2050" nul te bereiken.

In de periode na 2050 moet de mondiale CO2-uitstoot vervolgens nog netto negatief worden - dat betekent meer CO2 uit de atmosfeer wegnemen dan we eraan toevoegen - om de opwarming onder 1,5 graden te houden. Er wordt in de nieuwe berekeningen wel uitgegaan van duidelijk kleinere "negatieve emissies" dan in eerdere IPCC-rapporten.

Elke sector vraagt specifieke aanpak:

Het is volgens het IPCC "uitdagend maar mogelijk" om ook de zware industrie CO2-neutraal te krijgen. Daartoe moeten volledige ketens verduurzaamd worden, en moet productie elektrificeren, overstappen op waterstof en/of gebruikmaken van CO2-opslag.

Ook stedelijke gebieden, de transportsector, landbouw en bosbouw hebben elk een gerichte aanpak nodig om zelfs CO2-neutraal te worden, en daarbij ook verduurzaming van andere gebieden en sectoren te versnellen.

Naast productiesectoren is er apart beleid nodig gericht op het verduurzamen van de vraag, bijvoorbeeld door het instellen van duurzame standaarden. Emissies door consumptie kunnen hierdoor in 2050 met 40 tot 70 procent zijn gedaald. Dit stimuleert volgens het IPCC ook duurzame veranderingen in technologie, infrastructuur, cultuur en gedrag.

Niks doen is duurder dan klimaatbeleid:

De kosten van klimaatmaatregelen verschillen sterk. Sommige leveren zelfs netto geld op. Maar effectief klimaatbeleid is alleen te voeren met een mix van dure, goedkope en direct terugverdienende maatregelen.

De wereldwijde economische voordelen van klimaatbeleid zijn groter dan de kosten.

Snelle prijsdalingen helpen verduurzaming: