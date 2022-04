Om klimaatverandering tegen te gaan moeten we niet alleen ons gebruik van fossiele brandstoffen snel terugdringen, maar ook stoppen met investeren in nieuwe fossiele infrastructuur. De toekomstige uitstoot van alle huidige projecten is al te groot om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden, zoals is afgesproken in het Parijsakkoord.

"Klimaatactivisten worden soms afgeschilderd als gevaarlijke extremisten, maar de écht gevaarlijke extremisten zijn de landen die de productie van fossiele brandstoffen opschroeven", zei VN-topman António Guterres maandag.

Dat gebeurt niet alleen in 'petrostaten' als Saoedi-Arabië en Venezuela. Ook de Amerikaanse president Joe Biden roept olie- en gasbedrijven in zijn land op om flink aan het boren te slaan en zo de hoge benzineprijs te drukken. Met name in Azië zijn nog plannen voor honderden nieuwe kolencentrales, blijkt uit cijfers van Global Energy Monitor.

Zulke investeringen in nieuwe fossiele infrastructuur zijn volgens Guterres "morele en economische waanzin". Dat is een boodschap die weliswaar niet in zulke felle woorden terug te vinden is in het nieuwe rapport van VN-klimaatpanel IPCC, maar die wel wordt gesteund door de feiten die honderden wetenschappers bij elkaar hebben verzameld.

'Enorm financieel risico'

"We hebben een inschatting gemaakt van hoeveel CO2 de huidige fossiele infrastructuur nog zou uitstoten, zelfs als je niets bijbouwt", vertelt klimaatonderzoeker Detlef van Vuuren, die namens het Planbureau voor de Leefomgeving en Universiteit Utrecht meeschreef aan het rapport. "Dat is 600 tot 800 gigaton CO2."

Maar om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden, mogen we met zijn allen nog maar 400 à 500 gigaton uitstoten. "Dus nieuwe investeringen dragen niet bij aan het halen van dat doel en zullen we vroegtijdig moeten afschrijven om het wel te halen."

Dat kan grote economische gevolgen hebben, vertelt Heleen de Coninck, medeauteur namens de TU Eindhoven. "Je neemt een enorm financieel risico", zegt zij. Fossiele projecten kunnen zogeheten stranded assets (bezittingen die al hun waarde zijn verloren) worden.

"Je bent aan het investeren in dingen waarvan je weet dat ze niet in lijn zijn met de 1,5 graden en die waarschijnlijk, als alles goed gaat, hun waarde gaan verliezen", aldus De Coninck. Die economische verliezen kunnen zorgen voor politieke reddingsacties die weer funest zijn voor het halen van de klimaatdoelen, waarschuwt zij. "Niet alleen door de emissies, maar ook door de financiële en politieke dynamiek die daardoor ontstaat."

Investeringen in klimaat blijven achter

Toch investeert de wereld momenteel nog meer in fossiele projecten dan in alle klimaatmaatregelen bij elkaar. Om de opwarming te beperken tot 1,5 of 2 graden, zijn drie tot zes keer zo grote investeringen nodig in het klimaat.

Dat klinkt als een dure grap, maar voor de wereldeconomie zijn die investeringen zo slecht nog niet, blijkt uit de economische modellen die de IPCC-wetenschappers raadpleegden. Zelfs als we de uitstoot snel en stevig terugdringen om onder de 1,5 graden opwarming te blijven, blijft de wereldeconomie fors doorgroeien. Jaarlijks zorgt het klimaatbeleid dan voor een verminderde groei met 0,1 procent.

Voor bepaalde bedrijfstakken kan klimaatbeleid prijzig zijn, maar voor de wereldeconomie als geheel zijn de effecten beperkt, zegt Kornelis Blok, die namens de TU Delft meeschreef aan het rapport. Hij noemt het voorbeeld van een staalfabriek die klimaatneutraal moet worden: daardoor gaan de kosten van staal met 20 procent omhoog. Maar de auto waar dat staal uiteindelijk in wordt verwerkt, zal maar 0,5 procent meer kosten dan voorheen. "Voor die fabriek lijkt het verschil heel groot, maar voor de auto en de samenleving als geheel maakt het niet zoveel uit."

Bovendien brengt klimaatverandering zelf ook grote kosten met zich mee. Als de aarde sneller opwarmt, zullen we de economische gevolgen van extremer weer, een sneller stijgende zeespiegel en allerlei negatieve gezondheidseffecten moeten opvangen. "Zelfs vanuit economisch perspectief is klimaatbeleid daarom aantrekkelijk", zegt Van Vuuren. "De baten van klimaatbeleid zijn groter dan de kosten."