Maandag publiceert VN-klimaatpanel IPCC een nieuw rapport over hoe klimaatverandering kan worden voorkomen. Dat is het sluitstuk van een drieluik dat een actueel overzicht van de internationale klimaatwetenschap geeft. Dit staat in de twee eerdere delen, die in augustus 2021 en februari 2022 zijn gepubliceerd.

Deel 1: klimaatverandering tot nu toe

Het eerste deel van deze zesde cyclus van VN-klimaatrapporten bevat een overzicht van de klimaatverandering tot nu toe. De belangrijkste conclusie is dat de wetenschappers nu zeker weten dat de mens de belangrijkste oorzaak is van de opwarming van de aarde - inmiddels al 1,1 graad ten opzichte van de negentiende eeuw.

Het is nog onzeker hoe die opwarming zich in de rest van de eeuw zal ontwikkelen, omdat dit afhankelijk is van internationaal klimaatbeleid. Als de uitstoot van broeikasgassen onverminderd doorgaat, zou de temperatuur in het ergste geval met meer dan 5 graden kunnen zijn gestegen in 2100. In het allerbeste scenario blijft de opwarming steken rond 1 graad.

Om de opwarming onder 1,5 graden te houden, zoals in het klimaatakkoord van Parijs werd afgesproken, is het noodzakelijk om de uitstoot zeer snel terug te dringen. Doen we dat niet, dan heeft dat allerlei neveneffecten die de opwarming kunnen verergeren. Bijvoorbeeld het vermogen van bossen en oceanen om CO2 op te nemen en onze uitstoot te compenseren, wordt dan beperkt.

Ook is het mogelijk dat de opwarming van de aarde onomkeerbare en abrupte veranderingen met zich meebrengt, zoals het totaal afsmelten van ijskappen, afsterven van bossen of stilvallen van oceaanstromingen. Dat kan grote gevolgen hebben voor de wereldwijde temperatuur en zeespiegel.

Over de stijging van het waterpeil deed het IPCC twee verschillende voorspellingen voor het jaar 2100: een gebaseerd op relatief zekere bronnen van zeespiegelstijging, en die gebaseerd is op de mogelijkheid dat grote ijskappen sneller afsmelten - een proces dat nog niet goed wordt begrepen.



Op basis van 'zekere bronnen' wordt verwacht dat de zeespiegel deze eeuw tenminste 30 tot 100 centimeter stijgt - maar in het ergste geval kan daar voor 2100 nog een meter bijkomen, en rond 2150 zelfs al 3 tot 5 meter.

Deel 2: gevolgen en aanpassingen

Het tweede deel van de IPCC-reeks ging over gevolgen van klimaatverandering voor mensen en de natuur, en over klimaatadaptatie, oftewel hoe mensen en ecosystemen zich kunnen aanpassen aan de opwarming van de aarde. Als de opwarming tot maximaal 1,5 graden beperkt blijft, is dat in veel gevallen nog mogelijk. Al zullen ook dan ingrijpende maatregelen nodig zijn.

Op een nog warmere planeet zullen veel ecosystemen en menselijke nederzettingen zich niet meer kunnen aanpassen en dat heeft ernstige gevolgen voor de watervoorziening, voedselproductie, biodiversiteit en gezondheid.

Nu al heeft klimaatverandering grote gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid, bijvoorbeeld door extreem weer, meer ziektes en bosbranden. Meer dan drie miljard mensen wonen nu in gebieden die zeer kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Vaak worden armere mensen en oorspronkelijke bewoners het hardst geraakt.

Verschillende klimaatrisico's zullen ook steeds vaker tegelijk voorkomen en elkaar versterken. Een hittegolf veroorzaakt bijvoorbeeld droogte, waardoor weer bosbranden ontstaan. Als hittegolven vaker voorkomen, heeft dat gevolgen voor de bodem, waardoor oogsten kunnen mislukken.

Als de mens zich probeert aan te passen aan klimaatverandering, kan dat ook negatieve effecten hebben. Zeeweringen kunnen bijvoorbeeld schade toebrengen aan waterecosystemen, maar kunnen er ook voor zorgen dat mensen langer aan de kust blijven wonen, terwijl het eigenlijk beter zou zijn om naar het binnenland te trekken.

Het is daarom belangrijk om klimaatbestendig te ontwikkelen. Het beschermen van wetlands kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de mens minder last heeft van overstromingen, terwijl het aanleggen van groen in steden de gevolgen van hittegolven beperkt.