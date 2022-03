Na een zonovergoten maart begint april met natte sneeuw en minimumtemperaturen tot 5 graden onder nul. Terwijl de lente als geheel warmer wordt, treedt zulke nachtvorst steeds later op in het seizoen. En daar is nog geen volledig sluitende verklaring voor, zegt het KNMI.

De winters worden in Nederland zachter en dus is er op jaarbasis ook steeds minder vorst. Dat merken we niet alleen in de winter, maar ook in de herfst en lente: de gemiddelde temperaturen lopen op en dus wordt ook het groeiseizoen steeds langer.



Tegelijkertijd wordt het deel van het jaar waarin de minimumtemperaturen onder nul (kunnen) komen steeds korter. Tenminste, als je kijkt naar de trend over de afgelopen 75 jaar, zo schreven we twee jaar geleden op NU.nl.



Maar sinds de eeuwwisseling is er iets geks aan de hand, blijkt uit een analyse van het KNMI. Dat speelt specifiek in de Nederlandse lente: terwijl de maximumtemperaturen omhooggaan en planten dus ook steeds eerder ontwaken uit hun winterslaap, valt 'de laatste nachtvorst' juist steeds later in het seizoen.

Dat kan gevolgen hebben voor de natuur en ook voor de landbouw. Zo kunnen fruittelers te maken krijgen met een vroegere bloesem, gevolgd door een langere periode met risico op vorstschade.

Droge noordenwind warmt overdag extra snel op

Hoe kan dit? Je denkt al gauw aan een afname van bewolking, zegt KNMI-klimaatonderzoeker Peter Siegmund tegen NU.nl. Dan schijnt overdag de zon feller en heb je dus hogere maximumtemperaturen, terwijl het 's nachts bij heldere hemel juist sterker afkoelt.



"De bewolkingsgraad is deze eeuw iets lager dan rond 1980, maar dat verschil is te klein om de latere nachtvorst te verklaren", zegt Siegmund.



Een betere verklaring is volgens het KNMI dat we in de lentemaanden sinds de eeuwwisseling vaker te maken hebben met noordenwinden. Die lucht is niet alleen koud, maar ook extra droog, waardoor die 's nachts sterker kan afkoelen (en overdag in de zon juist makkelijker opwarmt).

Komende jaren weer 'normale' opwarming verwacht

Door de opwarming van de aarde kan de gemiddelde windrichting veranderen. Zo hebben we 's winters vaker westenwinden en tonen klimaatmodellen dat we 's zomers juist vaker oostenwinden kunnen hebben.

Wordt de lente dan het seizoen van de noordenwind? Daar is geen sterke theoretische onderbouwing voor en Siegmund verwacht dat dan ook niet. "Ik denk dat deze periode met extra noordenwinden in de lente onderdeel van natuurlijke variatie is en dat er in de toekomst weer normalisatie zal optreden."



Die 'normalisatie' houdt in dat de dag- en nachttemperaturen in de lente weer in samenhang zullen stijgen, want de onderliggende opwarming is voorlopig nog niet voorbij. Daardoor wordt het Nederlandse klimaat momenteel elke tien jaar ongeveer een derde graad warmer.