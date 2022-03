Wie op reis wil naar het buitenland, kan op allerlei vergelijkingssites terecht om gemakkelijk vliegtickets te boeken. Maar het kopen van een internationaal treinticket heeft vaak heel wat voeten in de aarde. Hoe kan dat?

Toen Mark Smith in de jaren tachtig bij een reisbureau werkte, had hij alleen pen en papier nodig om treintickets door heel Europa te verkopen. Ieder nationaal spoorbedrijf had een vast tarief per kilometer, de ticketverkoper hoefde alleen maar de juiste tarieven en afstanden op te zoeken. "Ik kon tickets uitschrijven van Londen naar Istanboel zonder computer, zonder printer, zelfs zonder telefoon", vertelt Smith, nu al meer dan twintig jaar eigenaar van de treinenwebsite The Man in Seat Sixty-One.

Door de opkomst van goedkope luchtvaartmaatschappijen als easyJet zagen ook spoorbedrijven zich genoodzaakt om te gaan werken met variabele tarieven. Die werden beschikbaar gemaakt via nationale boekingssystemen die vaak slecht met elkaar communiceren.

Daarom is het op langere afstanden vaak lastiger om een treinticket te boeken dan een vlucht. Via allerlei vergelijkingssites voor vliegtickets kun je in een handomdraai een retourtje Schiphol-Barcelona boeken. Maar als je dezelfde reis per spoor wil afleggen, is dat veel moeilijker. Je stapt dan in treinen van Thalys, SNCF en de Frans-Spaanse samenwerking Renfe-SNCF. Die hebben hun eigen boekingssystemen, voorwaarden en tarieven. Op veel websites kun je daarom niet de hele reis in één keer boeken.

Treinreiziger wil steeds verder

Dat terwijl internationale treinreizen juist populairder worden onder mensen die op een klimaatvriendelijke manier op vakantie willen. Voor de coronacrisis noteerde de internationale tak van NS drie jaar op rij reizigersrecords, naar eigen zeggen mede door het groeiende aantal klimaatbewuste passagiers.

Zij willen niet meer alleen naar Londen en Parijs, vertelt Harald Havenith, hoofd sales en marketing bij NS International. "We merken dat veel klanten steeds verder weg willen gaan." Daarom hoopt NS het later dit jaar mogelijk te maken om treinreizen naar meer stations in Spanje en Italië te boeken. De omzet van NS International is ondertussen al bijna terug op het niveau van voor de pandemie, zegt hij.

Door de nationale ticketsystemen van vervoerders beter op elkaar te laten aansluiten, wordt de trein een veel aantrekkelijker alternatief voor het vliegtuig, schreef de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur twee jaar geleden in een lijvig rapport. In discussies over internationaal treinvervoer gaat het vaak over het belang van nieuwe infrastructuur, zoals hogesnelheidslijnen, maar volgens de raad zijn de onhandige boekingssystemen een net zo belangrijk knelpunt.

Niet alleen ontbreken sommige tickets bij sommige aanbieders, maar ook zijn de tarieven niet overal hetzelfde. Onder meer de Franse en Tsjechische spoorwegmaatschappijen bieden alleen op hun eigen websites de voordeligste tarieven aan. Via buitenlandse vergelijkingssites is het mogelijk om tickets op dezelfde trajecten te boeken, maar dan wel tegen hogere prijzen. Sommige vervoerders, zoals het Hongaarse spoorwegbedrijf, werken helemaal niet samen met buitenlandse boekingssites.

Straks kun je langer van tevoren boeken

Nu de trein steeds duidelijker in beeld komt als klimaatbewust alternatief voor het vliegtuig, is dit onderwerp ook in Brussel op de agenda gezet. Als onderdeel van een breed pakket maatregelen om internationale treinreizen aantrekkelijker te maken, wil de Europese Commissie nog dit jaar een wetsvoorstel presenteren dat spoorwegmaatschappijen verplicht om gegevens met elkaar en met derden te delen. Dat moet het makkelijker maken om tickets te boeken voor langere, grensoverschrijdende treinritten.

Ook de branchevereniging van Europese spoorbedrijven CER belooft verbeteringen. Verschillende hervormingen moeten ervoor zorgen dat het uiterlijk in 2030 veel makkelijker wordt om internationale treintickets te boeken.

Richting 2025 moet het al mogelijk worden om tickets langer van tevoren te boeken. Ook dat is belangrijk, vindt Smith. "Ik heb te maken met mensen uit de VS en Australië die zes maanden van tevoren willen boeken", zegt hij, maar sommige tickets zijn nu pas drie maanden voor de reisdatum beschikbaar. Op boekingssites kan het dan lijken alsof er helemaal geen treintickets beschikbaar zijn.

'Je hoeft niet te lijden om je CO2-voetafdruk te verkleinen'

Op lange trajecten moeten ook de rechten van passagiers beter worden beschermd, zegt directeur Freek Bos van reizigersvereniging Rover. Voor langere reizen zijn vaak meerdere tickets nodig, maar dat kan bij vertraging tot grote problemen leiden. Wie op één ticket een aansluiting mist, moet in een volgende trein kunnen stappen. Maar wie met NS van Arnhem naar Schiphol reist om daar de Thalys te pakken en door vertraging de hogesnelheidstrein mist, heeft daar geen recht op.

"Als reiziger sta je dan met een geldig ticket dat je kunt verscheuren, omdat je twee contracten hebt gesloten en je te laat was voor je tweede contract", zegt Bos. "Dat is natuurlijk heel krom." Het Europees Parlement heeft geprobeerd om hier iets aan te doen, maar na een stevige lobby van spoorbedrijven werd de regelgeving in de Europese Raad afgezwakt.

Ondanks de obstakels ziet treinliefhebber Smith dat er meer interesse in lange treinreizen ontstaat. "Ik startte mijn website in 2001. Als mensen me toen vertelden dat ze met de trein van het Verenigd Koninkrijk naar Italië wilden reizen, was het meestal omdat ze bang waren om te vliegen."

"Nu zeggen mensen twee dingen: ze willen hun CO2-voetafdruk verkleinen en ze zijn de ervaring van luchthavens en vliegtuigen beu." De trein is niet alleen klimaatbewuster, maar ook een prettigere manier van te reizen, wil hij maar zeggen. "Je hoeft niet te lijden om je CO2-voetafdruk te laten krimpen."