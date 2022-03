Amerikanen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeroepen om zo min mogelijk olie te verspillen. Er gold een maximumsnelheid van 56 kilometer per uur, openingstijden voor tankstations werden beperkt en het maken van plezierritjes was zelfs verboden. Maar de Amerikaanse overheid zette het sterkst in op carpoolen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog produceerden de Amerikanen hun olie zelf, onder andere in Texas. Maar omdat het leger er sterk van afhankelijk was, was het een schaars goed waar zo zuinig mogelijk mee moest worden omgegaan.

Over de beste boodschap twijfelde de overheid. Privaat autobezit was in de Verenigde Staten voor de Tweede Wereldoorlog al sterk gestegen. Een oproep om die auto's volledig te laten staan werd daarom als te radicaal gezien.

Een compromis werd een dringende campagne voor het stimuleren van carpoolen, het niet alleen rijden in de auto. Met een of meerdere bijrijders kunnen meer mensen van A naar B, maar gaan er in totaal minder auto's de weg op - en daalt dus het netto gebruik van olie, zo is de gedachte.

Olie-import ondermijnt sancties Rusland

Vanwege de oorlog in Oekraïne zouden we ook nu olie moeten besparen, zeggen energie-experts tegen NU.nl. Belangrijk verschil met de Amerikaanse oproep is dat zij hun olie tijdens de Tweede Wereldoorlog zelf produceerden. Wij importeren vrijwel alle olie en ongeveer 30 procent daarvan komt uit Rusland.

Die geldstroom ondermijnt de sancties tegen Rusland, zo zeggen de critici. Door die afhankelijkheid zijn we zelf ook kwetsbaar.

Olie- en coronacrisis tonen dat oliebesparing kan

Met een optelsom van noodmaatregelen kan de olie-import op korte termijn scherp achteruit, zo denken de experts. Daarbij werd eerder verwezen naar de oliecrises van de jaren zeventig. Benzine ging op de bon, er waren autoloze zondagen en premier Joop den Uyl riep Nederlanders in een televisietoespraak op om geen brandstof te verspillen.

Ook de coronacrisis wordt aangehaald als voorbeeld: thuiswerken leidde tot een substantiële verlaging van het gebruik van benzine en diesel.

In de oliecrisis van 1973 ging benzine in Nederland een tijdlang op rantsoen. Burgers hadden via een bonnensysteem recht op een beperkte hoeveelheid benzine. Foto: ANP

In de VS blijkt uit opiniepeilingen dat er vanwege de oorlog in Oekraïne evenveel draagvlak bestaat voor rantsoenerende maatregelen als in de jaren veertig.

In Duitsland wordt vanwege de Russische inval in Oekraïne de prijs van openbaar vervoer (tijdelijk) drastisch verlaagd. Ook nu behoort een oproep tot carpooling tot de mogelijkheden.

"Don't waste gasoline, share your car", "Fill those empty seats, car sharing is a must", stond boven posters uit de tijd. Maar de beroemdste en meest confronterende: "When you ride alone, you ride with Hitler - join a car-sharing club today!"