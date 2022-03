Het kabinet wil de prijs van benzine en diesel drukken met een belastingverlaging van 2,8 miljard euro, die op 1 april ingaat. Aangezien dat geld ergens anders vandaan moet komen, betalen mensen die relatief energiezuinig leven uiteindelijk het meest.

Het kabinetsbesluit botst met het polluter pays principle: het duurzaamheidsprincipe dat vervuilers zelf kosten moeten betalen, die anders door de samenleving als geheel worden betaald.

Die denkwijze stamt uit de negentiende eeuw en kreeg bij het ontstaan van de moderne duurzaamheidsbeweging in de jaren zestig en zeventig meer aandacht. In 1972 pleitte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ervoor het principe te omarmen en dat gebeurde ook bij de oprichting van het VN-Klimaatverdrag in 1992.



In Europa zou het principe een van de fundamenten van het gezamenlijke milieubeleid zijn, stelt een in 2021 verschenen rapport over het vervuiler betaalt-principe van de Europese Rekenkamer.

Hoe meer belasting voor vervuiling, hoe lager andere belastingen (en andersom)

Hoe zit dat dan in praktijk? Er bestaan veel voorbeelden, van hondenbelasting (die gebruikt kan worden om een deel van de hondenpoep op te ruimen) tot de CO2-prijs en CO2-tax. Die brengen een geldstroom op gang die kan bijdragen aan de financiering van internationaal klimaatbeleid. Daarnaast geeft zo'n belasting bedrijven een stimulans om sneller te verduurzamen.

Toch zijn dat vanuit de grondgedachte nog maar kleine voorbeelden. Echte voorstanders pleiten voor een fundamenteel andere kijk op belasting. Nu belasten we bijvoorbeeld vooral geldstromen als inkomen, terwijl geldstromen op zichzelf niet schadelijk hoeven te zijn.



De gedachte is dat als de belasting op vervuiling sterk omhooggaat, de klassieke belastingvormen juist omlaag kunnen. Zo gaan er stemmen op om hogere vervuilingsbelasting in te ruilen voor het afschaffen van vennootschapsbelasting.

Ook lagere accijns op benzine, moet (straks) elders worden betaald

Aangezien veel vervuiling voortkomt uit het gebruik van fossiele brandstoffen, zijn ook de energiebelasting en de accijns en btw op brandstoffen als benzine, diesel en kerosine te zien als voorbeelden van het vervuiler betaalt-principe. Het kabinet wil deze drie vormen van belasting nu verlagen, om de internationaal sterk gestegen prijzen voor olie en gas te compenseren.



Dan lijkt het alsof we quitte spelen. De gestegen gasrekening zakt weer wat. En ook een volle tank wordt dan weer beter betaalbaar. Maar als land worden we dan nog steeds armer, want dat geld gaat de grens over, naar olie- en gasproducerende landen.



Daarnaast moet uiteindelijk elk belastingvoordeel via een andere route worden terugbetaald door de belastingbetaler. Andere vormen van belasting kunnen dan niet omlaag, of moeten in de toekomst zelfs omhoog, om die 2,8 miljard euro weer 'terug te verdienen'.



En wie betalen daar netto onevenredig sterk aan mee? De mensen die het minst profiteren van bijvoorbeeld de accijnsverlaging. Dus bijvoorbeeld mensen die elektrisch rijden, de auto bewust vaker laten staan of zelfs überhaupt geen auto hebben - en bijvoorbeeld de fiets en trein als reismiddel gebruiken.



Vanuit duurzaamheidsdenken is het verlagen van fossiele belastingen dus een stap achteruit. En die belastingverlaging remt bovendien de besparing van olie en gas, op een moment dat we daar maximaal op willen inzetten - juist vanwege die internationaal hoge prijzen, en onze politieke afhankelijkheid.