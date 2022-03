Afgelopen week werden in beide poolgebieden uitzonderlijk hoge temperaturen gemeten. Rond de Noordpool was het maar liefst 30 graden warmer dan normaal en bij een meetstation op Antarctica zelfs 40 graden. Alhoewel dat zeer uitzonderlijke uitschieters zijn, vallen ze wel gedeeltelijk te verklaren, zegt een expert tegen NU.nl.

Beide temperatuursextremen zijn vooral het gevolg van het tijdelijk verschuiven van gebieden met hoge en lage luchtdruk, zegt hoogleraar polaire meteorologie Michiel van den Broeke van de Universiteit Utrecht.

"Normaal gesproken waaien winden rond poolgebieden vooral van west naar oost, in een grote cirkel. Nu liggen daar hogedrukgebieden in de weg, die de normale stroming blokkeren. Daardoor kunnen over langere afstanden ook noordelijke en zuidelijke winden waaien."



Die brengen niet alleen warme lucht vanuit de subtropen tot aan de polen, maar elders ook omgekeerd: koude poollucht die juist wegstroomt naar lagere breedtegraden.

'Door warme deken kan oppervlak (tijdelijk) niet afkoelen'

De reden dat de temperatuur vervolgens zo sterk boven 'normaal' schoot, komt volgens Van den Broeke door een verstoring van luchtlagen boven het poolijs. In de poolwinter vormt zich vaak een extra koude luchtlaag boven het ijsoppervlak, doordat warmte in de lange poolnacht langdurig ongehinderd naar de ruimte kan uitstralen.



Nu ligt daar tijdelijk een soort deken van warmere lucht overheen, waardoor ook de lucht boven het ijs geen warmte kwijt kan en plots veel warmer wordt dan normaal. "Vergelijk het met een bewolkte winternacht", zegt Van den Broeke. "Die zijn doorgaans ook aanzienlijk warmer dan heldere sterrennachten."



Op de Noordpool komt de poolwinter nu ten einde, terwijl op Antarctica (ook wel aangeduid als de Zuidpool) het winterhalfjaar net is begonnen. Ondanks dat de poolgebieden duizenden kilometers ver uit elkaar liggen, is het verschil in het seizoen momenteel dus niet heel groot.

Deze kaart toont gebieden die warmer (rood) en kouder (blauw) zijn dan normaal. Gemiddeld was het Noordpoolgebied op 22 maart 'slechts' 0,6 graden te warm, en Antarctica 0,9 graden. Foto: NOAA/University of Maine

Klimaatverandering speelt dubbele rol

Alhoewel de windrichting de belangrijkste oorzaak van de hitte-extremen is, betekent dat niet dat klimaatverandering geen rol speelt, zegt Van den Broeke. "Ten eerste zijn de subtropen, waar deze warme lucht vandaan komt, in de afgelopen tientallen jaren warmer geworden."



"Daarnaast ligt er door klimaatverandering minder zee-ijs, vooral in het noordpoolgebied. Dat betekent dat een warme luchtstroom die over het oceaanwater richting de polen beweegt, onderweg minder sterk afkoelt en meer waterdamp opneemt. Maar om de extreme temperatuur op Antarctica helemaal te begrijpen is meer onderzoek nodig."



Een korte periode met hogere temperaturen hoeft het ijsverlies rond de polen niet per se in een hogere versnelling te brengen. "Bij het hooggelegen meetstation op Antarctica was het weliswaar 40 graden warmer dan normaal, maar nog steeds onder nul. Zo'n uitzonderlijk weersverschijnsel gaat daar ook gepaard met veel sneeuwval, die de ijskap juist voedt. Aan de lager gelegen randen van de ijskap en boven het zee-ijs smelt het wel extra."



Langs de randen verliest de Antarctische ijskap toenemend ijs, vooral het westelijke deel. Dat komt daar onder andere door contact met opwarmend oceaanwater.