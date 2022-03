Al in de jaren zestig wees veelbelovend onderzoek uit dat kernenergie op een veiligere manier kon worden opgewekt in een speciale zoutreactor die thorium gebruikt. Als de ontwikkeling daarvan was doorgezet, had deze nu misschien een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Waarom hebben we de boot gemist?

De kerncentrales die nu wereldwijd stroom leveren, zoals in het Zeeuwse Borssele, maken gebruik van uranium als 'splijtstof'. Het ontwerp van deze centrales komt voort uit Amerikaans onderzoek naar kernwapens, tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over het klimaat

Maar na de jaren '40 werden ook allerlei andere soorten kernenergie onderzocht. Zo werd in 1965 in Oak Ridge National Laboratory, in de Amerikaanse staat Tennessee, al veelbelovend onderzoek gedaan naar het gebruik een kernreactor die gebruikmaakt van gesmolten zout. Deze zogeheten gesmoltenzoutreactor (MSR) gebruikt thorium als splijtstof. Onder leiding van wetenschapper Alvin Weinberg startten in 1968 de succesvolle eerste tests met deze technologie.

Weinberg (1968) aan het werk in de eerste testreactor die draaide op thorium Weinberg (1968) aan het werk in de eerste testreactor die draaide op thorium Foto: Oak Ridge National Laboratory

Er was ook nog veel onzekerheid over de chemische eigenschappen van het zout en de opslag van radioactief afval en onderhoud van een MSR. Ook bleken de kosten erg hoog, zegt kernenergie-expert Wim Turkenburg van de Universiteit Utrecht. En omdat onderzoek naar uranium al veel verder was en efficiënter voor de productie van kernwapens en onderzeeboten werd daarop gefocust.

Toch heeft een MSR belangrijke voordelen ten opzichte van de huidige generatie kerncentrales. In een gesmoltenzoutreactor is het zout het veiligheidsmechanisme. Een te hoge temperatuur zorgt ervoor dat een zogenoemde vriesplug aan de onderkant van de reactor smelt, waardoor de vloeibare substantie van zout en thorium wegstroomt naar veilige koeltanks. Zo wordt een oververhitting van de kern van de reactor, een zogenoemde 'meltdown' zoals in 2011 in Fukushima gebeurde, voorkomen.

Voorbeeld van een gesmoltenzoutreactor met thorium zoals die in de jaren 60 werd getest in de VS. Voorbeeld van een gesmoltenzoutreactor met thorium zoals die in de jaren 60 werd getest in de VS.

Moderne kerncentrales op basis van uranium zijn met name sinds de kernramp in Tsjernobyl controversieel. Maar MSR's waren toen geen alternatief meer, omdat de ontwikkeling daarvan decennia eerder was gestaakt.

Wat is thorium? Thorium is een stof die enorme hoeveelheden energie bevat. Volgens Noors onderzoeker Thomas Pederson bevat een klompje thorium ter grootte van een pingpongbal genoeg energie voor een mensenleven van honderd jaar.

Thorium is er in overvloed en is ook nog een stuk goedkoper dan uranium.

Om energie uit thorium te halen, wordt de stof bestraald met neutronen, er ontstaat dan uranium 233. Een kilo daarvan levert 23 miljoen kWh op, dat is ongeveer 2,5 miljoen keer meer dan een liter benzine.

'We hadden de reactoren allang kunnen hebben'

Nu lijkt de interesse in kerncentrales op basis van thorium weer te zijn opgeleefd. De TU Delft, Thorizon en de Nuclear Research & Consultancy Group (NRG) in Petten doen momenteel onderzoek naar thorium en MSR's. De plannen voor de ontwikkeling van deze reactoren staan nog in de kinderschoenen. Er moet nog veel worden onderzocht, vooral met betrekking tot veiligheid, stelde de Union of Concerned Scientists vorig jaar in een kritisch rapport.

Technologisch werkt de MSR al wel, zegt Ferry Roelofs, onderzoeker bij NRG Petten. "Na de ontwikkeling ervan in de jaren zestig zijn er verbeterpunten geweest, maar onderzoek moet uitwijzen of de huidige ontwerpen daadwerkelijk veilig zijn", zegt hij. In Petten worden veiligheidssoftware en het gedrag van thorium getest in een testreactor.

Verder moet onderzoek leiden tot meer kennis van chemie en materiaal. Daar is nu nog veel tijd voor nodig, omdat de ontwikkeling van MSR's zo lang heeft stilgelegen. "We hadden deze reactoren allang kunnen hebben, maar het onderzoek is nooit echt doorgezet", zegt Jan Leen Kloosterman, hoogleraar reactorfysica aan de TU Delft, tegen NU.nl.

Gesmoltenzoutreactor: veilig en efficiënt

De stillegging van het onderzoek is opmerkelijk, want MSR's zouden op een zeer efficiënte wijze energie kunnen leveren, zonder CO2 uit te stoten. Bij het gebruik van thorium gaat namelijk veel minder energie verloren dan bij het gebruik van uranium.

Een ander voordeel is dat er minder radioactief afval is, dat ook nog eens veel korter schadelijk is: zo'n driehonderd jaar in plaats van tienduizenden jaren. Een kanttekening is dat er toch een klein, volgens Roelofs "verwaarloosbaar", deel schadelijk blijft en duizenden jaren veilig moet worden opgeslagen. Op die manier worden toekomstige generaties toch nog opgezadeld met een, weliswaar kleinere, schadelijke afvalhoop.

Thorium was mogelijke klimaatoplossing

Om ons te houden aan het klimaatakkoord van Parijs, en de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden, moeten we voor 2050 stoppen met het uitstoten van CO2. De experts zijn het erover eens dat kerncentrales een belangrijke aanvulling kunnen zijn op zon- en windenergie, maar de ontwikkeling van MSR's zal voor de klimaatdoelen te lang duren. "Die tijd hebben we niet als we het klimaatprobleem willen verhelpen", zegt Kloosterman.

Volgens Turkenburg zouden binnen tien jaar de eerste testrondes met een MSR van start kunnen gaan. "Maar het valt niet te verwachten dat MSR's voor het jaar 2050 op een betekenisvolle schaal een bijdrage aan de wereldenergievoorziening zullen leveren", zegt hij.

Kloosterman vindt het daarom logischer om eerst twee 'normale' kerncentrales te bouwen, zoals het nieuwe kabinet van plan is. "Die gaan zestig tot tachtig jaar mee. Die periode geeft voldoende tijd om het onderzoek naar MSR's af te ronden en deze te bouwen. Zo kunnen we de klimaatdoelstellingen in 2050 wel behalen en daarna overstappen op thorium, dat veel veiliger is en veel minder langlevend kernafval achterlaat", aldus Kloosterman.

Er zijn vele miljarden nodig

Maar er zijn minimale budgetten beschikbaar voor onderzoek naar kernenergie, omdat Europa over dit onderwerp zeer verdeeld is. Zo maakt Frankrijk volop gebruik van kerncentrales, maar was Duitsland voor de Russische invasie van Oekraïne juist van plan om zijn laatste centrales te sluiten.

Volgens Turkenburg is het belangrijk dat landen en organisaties samenwerken om de bouw en ontwikkeling van MSR's mogelijk te maken. "Nederland kan dat niet alleen, er zijn vele miljarden nodig om tot een commercieel werkende MSR te komen. Mocht dit lukken dan kan de technologie na 2050 mogelijk een substantieel deel van de energievraag dekken".