Elke week beantwoordt NU.nl een klimaatvraag van een lezer. Deze week: worden de klimaatdoelen in andere landen wél gehaald?

In 2021 heeft Nederland het zogeheten 'Urgenda-doel' niet gehaald, bleek afgelopen week uit voorlopige cijfers. Vanaf 2020 moest Nederland de uitstoot met minstens 25 procent verminderen ten opzichte van 1990, besloot de rechter in de spraakmakende klimaatzaak van de actiegroep. In 2020 werd dat doel nog nipt gehaald door de 'coronadip', maar vorig jaar steeg de uitstoot en kwam de reductie op slechts 23,9 procent uit.

Dat leidde tot verschillende vragen van lezers: staat Nederland hier alleen in of halen andere landen hun doelen ook niet? En hoe doet Nederland het qua CO2-uitstoot überhaupt in vergelijking met het buitenland?

Dat klinkt misschien als een vrij simpele vraag, maar toch is hij lastig te beantwoorden. In VN-verband stellen landen allemaal hun eigen klimaatdoelen op en die kunnen ver uiteenlopen. Van rijke landen wordt verwacht dat zij hun (doorgaans hoge) uitstoot sneller verlagen dan ontwikkelingslanden. Als we de prestaties van Nederland willen beoordelen, is het dus vooral nuttig om te vergelijken met andere welvarende landen.

VK scoort goed

Verschillende organisaties monitoren de klimaatbeloftes van landen. Eén daarvan is de Climate Change Performance Index, waarin op basis van werkelijke uitstoot, klimaatbeleid, energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie wordt beoordeeld hoe goed landen het doen.

In deze index staat Nederland boven in de middenmoot, maar dat heeft vooral te maken met ons ambitieuze klimaatbeleid. Als alleen wordt gekeken naar de werkelijke uitstoot tot nu toe, dan doen we het een stuk slechter, met een score die vergelijkbaar is met Bulgarije en Brazilië.

Het Verenigd Koninkrijk scoort qua huidige uitstoot het best. Het land heeft zijn emissies al min of meer gehalveerd ten opzichte van 1990, vooral omdat het gebruik van kolen in de elektriciteitssector snel is afgebouwd. In de afgelopen tien jaar heeft het land sterk ingezet op windenergie.

Nederland onder Europees gemiddelde

De Europese Unie had het doel om de uitstoot in 2020 met minstens 20 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. Dat is ruim gelukt: volgens voorlopige cijfers ging de uitstoot zelfs met 31 procent omlaag. Nederland loopt dus achter op dit Europees gemiddelde, terwijl bijvoorbeeld België ongeveer gemiddeld scoort.

Denemarken en Duitsland hebben hun uitstoot al met zo'n 40 procent teruggedrongen. Ook bij onze oosterburen speelde de coronapandemie een rol: afgelopen jaar steeg de Duitse uitstoot juist weer, waardoor het land boven zijn doelstelling voor 2020 uitkwam. Een vergelijkbare situatie met de Nederlandse dus, al streefde Duitsland wel een ambitieuzer doel na.

Australiërs zijn nog veel minder ambitieus

Qua uitstootreductie staat Nederland niet in de wereldtop, maar is het ook niet het slechtste jongetje van de klas. Australië mikt bijvoorbeeld op slechts 26 tot 28 procent CO2-reductie in 2030, ten opzichte van 2005. Daarmee zou de uitstoot ongeveer gelijk blijven aan het niveau van 1990. Waakhond Climate Action Tracker (CAT) geeft het Australische klimaatbeleid de score 'zwaar onvoldoende'.

De Verenigde Staten scoren bij CAT 'onvoldoende', maar hebben het klimaatdoel voor 2020 wel gehaald. Daar moest de uitstoot 17 procent lager zijn dan in 2005; mede door corona werd dat vermoedelijk rond de 20 procent. Als het president Joe Biden niet lukt om ambitieus klimaatbeleid door het Congres te krijgen, zal de uitstoot dit decennium nauwelijks verder afnemen, denkt Climate Action Tracker.

Het Verenigd Koninkrijk is het enige rijke land dat de score 'bijna voldoende' krijgt. Geen enkel land krijgt een voldoende. Dat geldt overigens ook voor de Climate Change Performance Index, dat de top drie van zijn lijst demonstratief leeg houdt.

In totaal schat CAT in dat de wereld met het huidige klimaatbeleid uitkomt op een opwarming van 2,7 graden in 2100. Om het doel van 1,5 graden uit het Parijsakkoord te halen, moeten de klimaatdoelen niet alleen ambitieuzer worden, maar moeten ze óók gehaald worden. Met een gloednieuw reductiedoel van 60 procent in 2030 heeft Nederland ambities genoeg, maar om ze ook te verwezenlijken is er de komende acht jaar veel werk aan de winkel.