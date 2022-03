Zowel het Nederlandse kabinet als de Europese Commissie wil haast maken met de introductie van groene waterstof om fossiele brandstoffen te vervangen. Maar het wordt voor Nederland nog een hele kluif om de voorgestelde Europese doelen voor 2030 te halen, blijkt uit twee nieuwe onderzoeken.

De studies, van onderzoeksbureaus TNO en CE Delft, geven een beeld van de gigantische opgave die Nederland te wachten staat om de industrie van het aardgas af te krijgen. Volgens de onderzoekers wordt het ontzettend lastig om zelf voldoende groene waterstof te produceren en zal waarschijnlijk (ook) hard moeten worden gewerkt om import veilig te stellen.

Brussel wil dat in 2030 de helft van de waterstof die in de industrie wordt gebruikt 'groen' is, dus gemaakt met duurzame elektriciteit. Nu is de industriële waterstof nog bijna altijd 'grijs', gemaakt met aardgas. Behalve voor de industrie moet er ook groene waterstof worden geproduceerd voor de transportsector, bijvoorbeeld om duurzame vliegtuigbrandstof mee te maken.

Het maken van groene waterstof wordt gezien als een van de belangrijkste manieren om in de industrie de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) benadrukte deze week het belang van de waterstofplannen nog maar eens in een Kamerbrief over de afhankelijkheid van Russisch gas.

Op de korte termijn is groene waterstof overigens geen vervanging voor Russisch aardgas: de eerste grootschalige productie wordt pas in de tweede helft van dit decennium verwacht.

Na Duitsland is Nederland het EU-land met het grootste waterstofverbruik in de industrie, waardoor wij ook relatief veel groene waterstof zullen moeten produceren. Daarvoor zijn zogeheten elektrolysers nodig, én genoeg windmolens op zee om ze aan de praat te houden.

Investering van 34 tot 46 miljard euro nodig

Er is een investering van 34 tot 46 miljard euro nodig om in Nederland zoveel waterstof te produceren als Brussel vraagt, blijkt uit de TNO-studie. De huidige kabinetsplannen voor waterstofproductie schieten tekort en ook het aantal windmolens op zee - dat het nieuwe kabinet al wil verdubbelen ten opzichte van eerdere plannen - is waarschijnlijk te klein.

Het is daarom onwaarschijnlijk dat Nederland zelf voldoende waterstof kan produceren, stelt CE Delft. Het onderzoeksbureau verwacht dat meer dan de helft uit het buitenland zal moeten komen.

Maar het is nog niet duidelijk of er buiten Nederland wél voldoende groene waterstof zal worden gemaakt om aan onze behoeften te voldoen. "Dat is eigenlijk net zo onzeker als de grootschalige productie van groene waterstof in Nederland", zegt Frans Rooijers, directeur van CE Delft.

Momenteel worden al wel partnerschappen met allerlei landen verkend, van Australië tot Saoedi-Arabië en Chili. "Die zijn ook geopolitiek goed gespreid. Zodat je niet afhankelijk wordt van Noord-Afrika bijvoorbeeld, zoals we dat nu hebben met Russisch gas." Maar net als in Nederland bevinden veel projecten zich nog in de onderzoeksfase en moeten er gigantische investeringen worden gedaan om voldoende groene stroom en elektrolysers te bouwen.

Exacte regels nog onduidelijk

Concrete plannen blijven in Nederland ook uit omdat over de exacte Europese regels nog wordt gediscussieerd. Daardoor lijken bedrijven een investering in een groene waterstoffabriek nog niet aan te durven. Het is bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk wanneer waterstof nou precies groen mag worden genoemd; de Europese Commissie belooft daar binnenkort een knoop over door te hakken.

Er is nu nog veel onzekerheid in de sector, zegt onderzoeker Marcel Weeda van TNO. Toch zouden de overheid en bedrijven er volgens hem voor moeten zorgen dat de bouw van de eerste waterstoffabrieken alvast start. "Het is belangrijk om nu die eerste projecten van de grond te krijgen, om de nodige ervaringen op te doen."

Daarbij helpen de huidige hoge gasprijzen, die ook grijze waterstof ontzettend duur maken, denkt Weeda. Bovendien is duidelijk dat we sowieso grote hoeveelheden groene waterstof nodig zullen hebben. "Hoe groot is nou de kans dat we nu misinvesteren? Begin in ieder geval alvast."

Uit de twee onderzoeken wordt volgens Weeda duidelijk dat het Europese doel om de CO2-uitstoot in de komende jaren met 55 procent te verminderen gigantische uitdagingen met zich meebrengt. "Dit is de consequentie van die doelstellingen. Op het moment dat het niet concreet wordt, kan iedereen leuk blijven praten en filosoferen. Nu moet het écht gebeuren."

Ondanks die uitdagingen zegt Rooijers "niet pessimistisch" te zijn over de Europese ambities. "Door de oorlogssituatie is er op dit moment heel veel animo om een andere koers in te slaan. De argumenten om dit te gaan doen zijn alleen maar sterker geworden."