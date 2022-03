Na de kernramp van Fukushima in 2011 dreigde in Japan een elektriciteitstekort, maar door snel en groots in te zetten op besparing werd stroomuitval uiteindelijk voorkomen. Wat kan Nederland tijdens de huidige energiecrisis leren van Japan?

Europa is druk op zoek naar alternatieven voor Russisch gas, zoals de import van vloeibaar aardgas uit de Verenigde Staten en andere landen. Maar elke kubieke meter gas die niet wordt gebruikt, hoeft ook niet te worden vervangen. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) kondigde daarom maandag aan dat de overheid een campagne start om huishoudens en bedrijven op te roepen om energie te besparen.

Ter inspiratie zou het kabinet kunnen kijken naar de gigantische energiebesparingscampagne die Japan in 2011 hield. De kernramp in Fukushima zorgde er toen voor dat bijna alle kerncentrales in het land snel moesten worden stilgelegd voor controles en onderhoud.

Met name in de regio rond Tokio was kernenergie juist erg belangrijk voor de elektriciteitsvoorziening. Op landelijk niveau viel 20 procent van de stroomproductie weg. Twee weken lang ging de stroom op gezette tijden uit in verschillende regio's. Ondertussen startte de overheid de zogeheten 'setsuden'-campagne (Japans voor energiebesparing) om te voorkomen dat stroomuitval een dagelijks fenomeen zou worden.

Huishoudens en bedrijven werden gevraagd om de airco in de zomer niet lager dan 28 graden te zetten. In het formele Japan werd het ineens aangemoedigd om in een poloshirt in plaats van een driedelig pak op kantoor te verschijnen. De zogeheten 'Super Cool Biz'-campagne werd afgetrapt met een modeshow, waar mannen in driekwartsbroeken en vrouwen in luchtige bloesjes verschenen.

In het bedrijfsleven kwam er een wettelijke verplichting om energie te besparen: kantoren en andere grootverbruikers moesten minstens 15 procent minder elektriciteit gaan gebruiken dan voorheen. In metrostations lagen de roltrappen stil en in de binnenstad van Tokio ontbrak de gebruikelijke neonverlichting (zie foto).

Elektriciteitsvraag ging permanent omlaag

Dit alles zorgde ervoor dat stroomuitval op piekmomenten werd voorkomen. Bovendien lijken de energiebesparende maatregelen ook een effect te hebben gehad op de langere termijn.

In de jaren na de Japanse kernramp werd de elektriciteitsproductie van kerncentrales voor een flink deel vervangen door fossiele brandstoffen, maar óók door energiebesparing. In de jaren na de Japanse kernramp werd de elektriciteitsproductie van kerncentrales voor een flink deel vervangen door fossiele brandstoffen, maar óók door energiebesparing. Foto: IEA

Vijf jaar na de Fukushima-ramp berekende het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat iets meer dan de helft van de elektriciteit uit kerncentrales was vervangen door elektriciteit uit fossiele brandstoffen. Maar in 2016 was er ook nog steeds een verminderde vraag, vergelijkbaar met 39 procent van de eerdere kernenergieproductie.

Tijdelijke energiebesparingen werden permanent gemaakt en de efficiëntie in de dienstensector en industrie ging omhoog. Enkele jaren na de kernramp werden airco's nog altijd warmer afgesteld dan ervoor. Sinds 2011 is het elektriciteitsverbruik in Japan blijven dalen, terwijl het in Nederland ongeveer gelijk bleef.

'Vriendelijk verzoek is niet genoeg'

René Peters, aardgasexpert bij onderzoeksinstituut TNO, haalde het Japanse voorbeeld vorige week aan in een gesprek met de Tweede Kamer over onze afhankelijkheid van Russisch gas. Het toont volgens hem aan hoeveel energie er nog kan worden bespaard als de nood aan de man is.

"Wat we van Japan leren, is dat er heel veel druk moet zitten op de energielevering om mensen te dwingen hun gedrag te veranderen", zegt Peters tegen NU.nl. "Met alleen maar wensdenken en een vriendelijk verzoek van de overheid gaat dat niet gebeuren. Anders hadden mensen het vijf jaar geleden ook al kunnen doen."

De hoge gasprijs zal met name bij mensen met lagere inkomens leiden tot meer energiebesparing, denkt hij. Maar Peters verwacht niet dat de hele afhankelijkheid van Rusland kan worden opgelost met vrijwillige besparingen. "Dan moet er meer gebeuren", zoals het tijdelijk vervangen van gascentrales door kolencentrales, of het stoppen van de productie bij grote gasverbruikers als kunstmestfabrieken.

Dat zal ook meebepalen hoeveel klimaatwinst het uiteindelijk oplevert als we minder Russisch gas gaan gebruiken. In Japan zorgde het uitschakelen van de kerncentrales juist voor een scherp toegenomen CO2-uitstoot. De energie die níét werd bespaard, werd vervangen door elektriciteit uit kolen, aardgas of olie. Daardoor steeg de uitstoot uit elektriciteitsproductie met tientallen procenten; pas in 2020 werd het niveau van 2010 weer bereikt.

Als wij het Russisch gas ook vervangen door kolen, kan hier hetzelfde gebeuren. Energiebesparing levert op alle vlakken winst op: minder afhankelijkheid van Rusland, minder CO2-uitstoot én een lagere energierekening.