Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van fossiele brandstoffen enorm gestegen. Maar het conflict zorgt er ook voor dat allerlei metalen duurder worden, waardoor juist duurzame alternatieven ook met prijsstijgingen te maken krijgen.

De handel in nikkel stond deze week ineens op z'n kop: 1 ton van het metaal, dat normaal voor zo'n 20.000 dollar (18.200 euro) wordt verkocht, kostte ineens vijf keer zo veel. Op de Londense metaalbeurs liep de situatie zo uit de hand, dat de handel werd stilgelegd en zelfs al uitgevoerde transacties werden teruggedraaid.

De prijsstijging werd mede veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne en de belangrijke rol die Rusland speelt in de nikkelhandel. Het land is weliswaar goed voor slechts 7 procent van de wereldwijde productie, maar levert zo'n 20 procent van de nikkel van topkwaliteit en zit bovendien op flinke voorraden.

Nikkel wordt gebruikt in allerlei duurzame technologieën, maar is met name voor de batterijen van elektrische auto's essentieel. Afhankelijk van het soort batterij kan de hoeveelheid nikkel in één auto oplopen tot tientallen kilo's.

Casper Burgering, sectoreconoom bij ABN AMRO, noemt de prijsexplosie "een beetje overdreven". "Er zijn meerdere landen die grote nikkelvoorraden hebben", vertelt hij.

Wel ziet Burgering dat de prijzen van verschillende metalen sinds 2020 sowieso al flink stijgen. In dat jaar verscheen een rapport van de Wereldbank, waarin werd voorspeld dat de groei van duurzame technologieën zal zorgen voor een toenemende vraag naar allerlei metalen. "Daar zit natuurlijk wel wat in, want als je ziet wat we allemaal nodig hebben om die energietransitie een beetje tractie te geven, dan zijn er gewoon heel veel metalen nodig."

Ook aluminium wordt duurder

De hoge energieprijzen hebben ook een indirect effect op de prijs van metalen als aluminium en zink. In de fabrieken waar die metalen worden verwerkt, wordt ontzettend veel elektriciteit verbruikt. Door de hoge prijzen liggen verschillende Europese fabrieken inmiddels stil, meldde Financial Times eerder deze week.

Aluminium wordt veel gebruikt voor zonne-energie: zowel in de zonnepanelen zelf als in de stellages eronder. Zink wordt in bijvoorbeeld windturbines gebruikt om staal te beschermen tegen corrosie.

De zonnebranche had vorig jaar al veel last van de gestegen grondstofprijzen, zegt Wijnand van Hooff, directeur van branchevereniging Holland Solar. De sector groeide minder snel dan in voorgaande jaren. "Dat had alles te maken met de gestegen prijzen", zegt Van Hooff.

Maar de veel hogere elektriciteitsprijs maakt de hogere kosten van zonnepanelen nu meer dan goed. "Met de huidige energieprijzen is het een no-brainer om zonnepanelen te nemen."

Oekraïne is zelf rijk aan metalen

De oorlog bedreigt ook de rol die Oekraïne zelf zou kunnen gaan spelen in de productie van allerlei metalen. Vorig jaar ging de EU nog een strategisch partnerschap aan met Oekraïne rond de productie van materialen die nodig zijn voor de energietransitie.

Van de 30 materialen die volgens de EU van cruciaal belang zijn, zijn er 21 in Oekraïne te vinden. "Lithium, kobalt, mangaan en aardmetalen zijn allemaal aanwezig in Oekraïne", zei Eurocommissaris Maros Sefcovic (Interinstitutionele Betrekkingen) afgelopen juli tijdens een bezoek aan Kiev. Nu is de EU voor de import van deze grondstoffen vaak nog afhankelijk van verdere oorden als China, maar de lidstaten willen ook op dit vlak minder afhankelijk worden van geopolitieke rivalen.

In november kondigde het Australische bedrijf European Lithium nog aan op twee plaatsen in Oekraïne lithiumproductie te willen opzetten. De firma hoopte de grootste producent van het continent te worden, maar vanwege de oorlog is het onzeker wat er van die plannen zal komen.