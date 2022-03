Vanwege de oorlog in Oekraïne willen we zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Russisch gas. Besparing is de belangrijkste optie, gevolgd door extra gas uit andere bronnen en extra duurzame energie. Maar mogelijk moeten we nu ook vervuilendere energiebronnen als steenkool heroverwegen. Daar hangt een klimaatprijskaartje aan.

De snelste en effectiefste maatregel om de gasvraag te verlagen is het substantieel minder verwarmen van woningen en kantoorpanden. De gasvraag kan daarmee zo'n 30 procent lager uitvallen.

Maar hoe zit het met het verstoken van aardgas in elektriciteitscentrales? Naast huishoudens en de industrie gebruiken gascentrales ongeveer een kwart van het aardgas. In 2021 ging het om zo'n 10 miljard kuub. Moeten we dat gasgebruik niet ook terugdringen? En zo ja, hoe?

Stroomproductie zon en wind haalt aardgas in

De groei van duurzame energie helpt op dat front flink mee: de capaciteit van zonnepanelen en windmolens groeit elk jaar sterk. Uit zulke duurzame bronnen werd vorig jaar in Nederland voor het eerst meer elektriciteit opgewekt dan uit aardgas.

Er gaan dus veel stemmen op om de groei van duurzame energie te versnellen om zo ook het gasgebruik sneller terug te dringen. Maar ook daarmee kunnen we niet in één klap van het gas af.

Een kerncentrale bouwen zal ook weinig helpen: het duurt al gauw vijftien jaar voor die operationeel is. Wat kunnen we dan nog meer doen?

Stroom besparen helpt, meer biomassa ook

Ook bij elektriciteit is besparing veruit de effectiefste en snelste maatregel. Hoe minder we landelijk verbruiken, hoe minder het nodig is om via gascentrales stroom op te wekken. Daarnaast is het een optie om biomassacentrales wat harder te laten draaien. Daar is momenteel ruimte voor, schreef NU.nl woensdag.

En dan hebben we nog een laatste optie, die het slechtst voor het klimaat is: méér steenkool verstoken. Dat kan bijvoorbeeld door individuele kolencentrales meer elektriciteit te laten produceren.

Daar zou een wetswijziging voor nodig zijn, maar er ligt nu geen concreet plan op tafel, zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegen NU.nl.

'Kolencentrale langer openhouden ligt nu niet op tafel'

Maar in plaats van de productie per centrale te wijzigen, kunnen we ook het totale aantal kolencentrales heroverwegen. Niet door er een bij te bouwen (want ook dat is een lang traject), maar door een geplande sluiting uit te stellen.

Nederland heeft nu nog vier kolencentrales voor elektriciteitsopwekking: in de Eemshaven en Geertruidenberg (beide RWE) en op de Maasvlakte bij Rotterdam nog twee (een van Uniper en een van Riverstone). Die laatste kolencentrale sluit over enkele weken. De deal met Riverstone is al rond en voor het personeel ligt al een sociaal plan klaar.

Als we die sluiting met bijvoorbeeld een jaar uitstellen, zal dat leiden tot meer vervuiling: per kilowattuur is de CO2-uitstoot van kolenstroom ongeveer twee keer zo hoog als bij gascentrales.

Maar als dat ook betekent dat we ondertussen gascentrales kunnen uitzetten, is het wel een overweging. "Ook dit ligt nu niet concreet op tafel", zegt het ministerie. "Maar in tijden van crisis kunnen we ook niks uitsluiten."

Dan zou het wel extra helpen als we die steenkool niet (ook) uit Rusland importeren, zoals nu voor 25 tot 30 procent het geval is. Daarover later vandaag meer op NU.nl.