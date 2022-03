Door de oorlog in Oekraïne wil de Europese Unie zijn afhankelijkheid van Russisch gas snel afbouwen. Daarom gaan landen op zoek naar alternatieve leveranciers van gas, maar willen ze ook besparen op het verbruik van aardgas. Hoe zou dat zo snel mogelijk kunnen?

Verschillende organisaties, waaronder het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) hebben de afgelopen tijd plannen opgesteld om snel veel gas te kunnen besparen. Daarnaast stelde de overheid in 2019 het zogeheten Bescherm- en Herstelplan Gas op, waarin staat welke maatregelen kunnen worden genomen als er onvoldoende aardgas beschikbaar is.

De plannen zijn niet alleen relevant omdat we onafhankelijk willen worden van Rusland, maar ook door de enorm hoge gasprijs, die het gebruik van aardgas duurder dan ooit maakt. Uit de verschillende plannen komen een aantal voorstellen naar voren die het gebruik van (Russisch) gas nog dit jaar flink zouden kunnen verminderen:

1) Zet de thermostaat een graad (of twee, of drie) lager. In de hele Europese Unie worden gebouwen volgens het IEA gemiddeld verwarmd tot 22 graden Celsius. Als heel Europa de thermostaat één graad lager zet, betekent dat al een besparing van 10 miljard kubieke meter gas. Dat is evenveel als alle Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken. Experts zeiden dinsdag tegen NU.nl dat we onze afhankelijkheid van Russisch gas voor een groot deel kunnen terugdringen door in te leveren op comfort in huis en op kantoor.

Het helpt ook om de cv-ketel niet te warm te zetten: 60 graden is genoeg, maar de installateur zet de ketel vaak op een hogere temperatuur. Op de website van de campagne Zet ‘m op 60 kun je per merk zien hoe je de temperatuur van je cv-ketel aanpast.

Niet alleen consumenten kunnen op deze manier een steentje bijdragen. Ook veel bedrijven kunnen efficiënter omgaan met hun energieverbruik, door verwarming en verlichting uit te zetten als er niemand aanwezig is. Volgens de NVDE valt zo ongeveer 1 miljard kuub aardgas per jaar te besparen.

Uiteraard zou het ook helpen om sneller te isoleren en warmtepompen te installeren om gebouwen duurzamer of zelfs helemaal aardgasvrij te maken. Maar Nederland kampt met een groot tekort aan technisch personeel, waardoor het moeilijk is om dit op korte termijn te versnellen. Wat wel snel kan helpen zijn kleine ingrepen in huis, zoals het plaatsen van tochtstrips en deurdrangers. Ook het vervangen van tl-buizen door led-lampen in kantoren kan volgens de NVDE nog een flinke besparing opleveren.

2) Laat de kern- en biomassacentrales harder draaien. We gebruiken aardgas niet alleen om gebouwen te verwarmen, maar ook om elektriciteit te produceren. In 2021 kwam 47 procent van onze elektriciteit uit aardgas. Om het gasverbruik terug te dringen, moeten we meer elektriciteit uit andere bronnen halen. Uiteraard het liefst uit bronnen met zo min mogelijk CO2-uitstoot.

Daarom is het belangrijk om zonne- en windenergieprojecten te versnellen, vindt het IEA. Maar het bouwen van wind- en zonneparken duurt zeker enkele jaren en kan dus geen soelaas bieden voor komende winter. Dat geldt wel voor de inzet van al bestaande kern- en biomassacentrales.

Vorig jaar zijn door heel Europa verschillende kerncentrales uitgeschakeld voor onderhoud of veiligheidscontroles. Duitsland was van plan om zijn laatste drie kerncentrales aan het eind van dit jaar permanent te sluiten. Door zo veel mogelijk van deze centrales aan de praat te houden, is minder aardgas nodig voor de productie van elektriciteit.

Ondertussen draaien de Europese biomassacentrales maar op 50 procent van hun capaciteit, stelt het IEA. Door de volledige capaciteit te gebruiken kan veel extra elektriciteit worden geproduceerd. “Liever de reststromen uit Nederland, Scandinavië of Baltische Staten dan het aardgas uit Rusland”, vindt ook de NVDE. De kern- en biomassacentrales kunnen samen een besparing van 13 miljard kuub gas opleveren, aldus het IEA.

3) Beperk de productie van de industrie en glastuinbouw. In Nederland zijn industrie en glastuinbouw goed voor meer dan 20 procent van het aardgasverbruik. Als we het aardgasverbruik snel terug willen dringen, valt daar dus ook veel te halen.

Als de gasprijzen extreem hoog blijven, zal een deel van de vraag uit de industrie vanzelf wegvallen. Maar in het Bescherm- en Herstelplan staat ook dat de overheid een zogeheten ‘besparingstender’ kan houden: een aanbesteding waarmee bedrijven worden gestimuleerd om minder of geen gas te gebruiken. De overheid betaalt de bedrijven die tegen de laagste kosten hun gasverbruik zo veel mogelijk verminderen. Ook de NVDE ziet dit als een goede mogelijkheid, vooral als bedrijven de besparing (deels) structureel kunnen maken.

Maar voorlopig lijkt deze maatregel niet in de praktijk te worden gebracht: een woordvoerder van Gasunie zegt dat er twijfels zijn of de besparingstender naar behoren zou werken en wettelijk mogelijk is. Daarom kan de aanbesteding nu niet worden gehouden. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bevestigt dat de besparingstender niet wordt gezien als één van de maatregelen die op korte termijn kan worden uitgevoerd.