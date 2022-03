Wie in een elektrische auto rijdt maar geen eigen laadpaal voor de deur kan installeren, is aangewezen op de gemeente om voor een laadpunt in de buurt te zorgen. Lange tijd werden deze publieke laadpalen voornamelijk op aanvraag geplaatst, maar nu het elektrische wagenpark snel groeit, staat dat model onder druk.

Voor laadpaalbedrijf Allego was het verdienmodel jarenlang hetzelfde: het bedrijf verzamelde aanvragen van mensen die een openbaar laadpunt in de buurt wilden en klopte vervolgens bij een gemeente aan voor een vergunning om de paal te installeren. Allego bepaalde zelf de laadprijs en andere bedrijven konden binnen dezelfde gemeente ook hun laadpalen kwijt, waardoor dit het 'openmarktmodel' wordt genoemd.

Onlangs verraste Allego de hele sector door zich juist uit dat model terug te trekken. Het plaatsen van individuele palen duurt volgens het bedrijf lang, levert veel administratieve rompslomp op en is daardoor te duur. "Een hoop gedoe", zo vat woordvoerder Arne Richters het samen. "Op een gegeven moment kwam het financieel niet meer uit." Volgens Allego moeten gemeenten proactiever plek vrijmaken voor laadpalen en groter denken, bijvoorbeeld door in één keer een heel laadplein aan te leggen.

CDA-Kamerlid Henri Bontenbal heeft Kamervragen gesteld over de stap van Allego en de ontwikkelingen op de markt voor openbare laadpalen. Hij vreest dat het in veel gemeentes nu ontbreekt aan een laadpaalstrategie. "We laten het organisch groeien en dan hopen we dat het goed komt", schetst hij de huidige situatie. Maar door de steeds grotere drukte op het elektriciteitsnet kan het lang duren voordat netbeheerders een laadpaal kunnen aansluiten. Daarom is het belangrijk om strategischer na te denken over het plaatsen van nieuwe laadpunten, vindt Bontenbal.

Daarbij speelt volgens hem mee dat steeds meer mensen ook op het werk of bij de supermarkt gaan opladen. "Je zou eigenlijk willen dat de overheid dan steeds nadenkt over wat dat betekent voor de laadpalenstrategie. Waar is behoefte aan? Nu hebben we daar geen zicht op."

'Verwerpelijke' prijsplafonds

In de afgelopen jaren is de bouw van laadpalen wel in steeds meer regio's grootschalig aanbesteed. Gemeenten of provincies maken zo in één keer de aanleg van honderden of zelfs duizenden laadpalen tegelijk mogelijk. Inwoners kunnen nog steeds een laadpaal in de buurt aanvragen, maar op basis van voorspellingen over de toekomstige vraag treffen gemeenten ook al voorbereidingen, of plaatsen ze zelfs laadpalen zonder dat er een aanvraag is geweest.

Het is een goede zaak dat gemeenten proactiever worden, zegt Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische Rijders. Hij vindt het vooral belangrijk dat de uitrol van laadpalen sneller gaat. Nu duurt het na een aanvraag gemiddeld nog een half jaar voordat een laadpaal is geplaatst. "Wij vinden dat het binnen drie maanden moet. Dat is in sommige gemeenten ook het geval."

Bij een grote aanbesteding worden doorgaans ook afspraken gemaakt over de prijs die autobezitters betalen om op te laden, waardoor laadpalen onder dit 'concessiemodel' vaak goedkoper zijn per opgeladen kilowattuur. Maar juist de prijsplafonds die gemeenten vaststellen bij hun aanbestedingen zijn Allego een doorn in het oog. "Een verwerpelijk concept", vindt Richters. "Dat helpt de markt niet."

Mede namens Allego stuurde branchevereniging DOET vorig jaar een brandbrief over deze praktijk, die "normale marktwerking" in de weg zou staan. Naar eigen zeggen leidde dit nog niet tot gesprekken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Autoriteit Consument & Markt en andere ontvangers van de brief. "Dit betreuren wij ten zeerste."

'Geen vrije markt'

Toch vinden niet alle laadpaalbedrijven die prijsafspraken een probleem. Automobilisten kunnen immers niet kiezen tussen verschillende aanbieders als een gemeente zijn volledige laadinfrastructuur heeft aanbesteed aan één bedrijf, zegt Pieter van Ommeren, directeur van Vattenfall InCharge, de laadpaaltak van het Zweedse energiebedrijf. "Er is geen sprake van volledige concurrentie of een heel vrije markt." Daarom vindt hij het logisch dat wordt vastgelegd hoe duur het wordt om op te laden, al zou er volgens Van Ommeren wel een mogelijkheid moeten zijn om mee te bewegen met extreme prijsstijgingen zoals momenteel op de elektriciteitsmarkt te zien zijn.

Hij ziet dat steeds meer gemeenten zich voorbereiden op een snellere groei van de markt voor elektrische auto's. Nederland is nu Europees koploper op het gebied van laadinfrastructuur, maar moet blijven versnellen om de groei van het wagenpark bij te benen, denkt hij. "We doen het in Nederland echt behoorlijk goed. Maar we zien dat het sneller moet."

Dat vindt ook Van Biezen, al ziet hij ook dat de aanpak per gemeente flink kan verschillen. "In Giethoorn moeten ze er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat alle toeristen kunnen opladen." Hij benadrukt vooral het belang van een doordachte strategie, wat die ook moge zijn. "Het kan in ieder geval niet zo zijn dat de gemeente geen plan heeft."