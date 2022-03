De hoogste bergketens op aarde worden hard getroffen door klimaatverandering, blijkt uit het maandag verschenen IPCC-rapport. Zo smelten gletsjers weg en verandert de neerslag. Via grote rivieren als de Indus, Brahmaputra en ook de Rijn bereiken de gevolgen miljarden mensen in het laagland.

Het maandag verschenen rapport gaat over de gevolgen van klimaatverandering voor mensen en de natuur. Daarbij noemt het IPCC een aantal gebieden die extra kwetsbaar zijn, zoals kleine eilandstaten en laaggelegen kusten.



Maar juist ook de hoogste gebieden op aarde staan in datzelfde rijtje. Hoe komt dat? NU.nl sprak met Philippus Wester, hoofdauteur van het hoofdstuk over klimaatverandering in berggebieden. Hij woont en werkt in de Himalaya, bij het in Nepal gevestigde International Centre for Integrated Mountain Development.

Die bergketen is beroemd vanwege 'achtduizenders' als de Mount Everest en de K2. Maar Wester spreekt van de "Hindu Kush Himalaya", een veel grotere regio met min of meer aaneengesloten hooggebergten, die zich over 3.500 kilometer uitstrekt van Tadzjikistan en Afghanistan in het westen tot Myanmar in het oosten, inclusief de hoogvlakte van het Tibetaans Hoogland.



Dat gebied herbergt op grote hoogte nog zo veel ijs, dat soms wordt gesproken van 's werelds 'derde pool'. Die is bepaald niet immuun voor opwarming, zo toont het nieuwe rapport.



"Zelfs als de gemiddelde opwarming op aarde beperkt wordt tot 1,5 graad, zal nog deze eeuw ongeveer een derde van het ijs weg zijn. Bij 2 graden is dat al de helft en bij 3 of 4 graden vanzelfsprekend nog aanzienlijk meer."

Gebergtegletsjers slinken wereldwijd vanwege de mens

De wetenschappelijke inzichten daarover zijn volgens Wester veel robuuster geworden. "Er zijn meer studies beschikbaar, de gletsjermodellen worden beter, satellieten nauwkeuriger en er worden door de Amerikanen nu ook satellietbeelden uit de Koude Oorlog vrijgegeven, waardoor verder teruggekeken kan worden."



Daarnaast blijft veldwerk een onderdeel, zegt Wester. "Van de circa 50.000 gletsjers in de Himalaya zijn er tien die al enkele tientallen jaren structureel aan de grond gemeten worden." Dat kost geld, maar ook toewijding. "Je moet gekken hebben die daar zin in hebben, met meetapparatuur klimmen naar 5.000 meter. Je komt in barre omstandigheden terecht."

Uit alle methodes komt hetzelfde plaatje naar boven: de gletsjers verliezen massa, en die afsmelting is bovendien aan het versnellen. De Himalaya is maar één voorbeeld daarvan, zegt Wester. Het wordt nu wereldwijd waargenomen.



"En het is ook helder dat dit geen natuurlijke klimaatschommeling meer is, maar wordt veroorzaakt door de mondiale opwarming door broeikasgassen."

Een waterbron voor miljarden mensen

Die ijssmelt wordt ook in het laagland gevoeld, zegt Wester. Miljarden mensen zijn voor drinkwater en landbouw afhankelijk van rivieren die in hooggebergten ontspringen.



De effecten verschillen per regio en zelfs per rivier, vooral omdat ook de neerslag in berggebieden verandert. Door een toename van regen komt bijvoorbeeld de Rijn 's winters steeds hoger te staan, maar (mede) door het verdwijnen van gletsjers 's zomers juist steeds lager.



Ook de Indus, Ganges, Brahmaputra en Yangtze worden allemaal beïnvloed door klimaatverandering, maar elk op een andere manier, zegt Wester. Droogte in de lente, juist meer water in de zomer: veel rivieren worden grilliger.



Het aantal mensen dat langs bergrivieren getroffen kan worden door overstroming of watertekort is in een halve eeuw tijd gestegen van 0,6 naar 2 miljard. Dat komt niet door klimaatverandering, maar door bevolkingsgroei.

Daar ligt een van de belangrijkste inzichten uit het nieuwe klimaatrapport: hoe klimaatgevolgen elkaar onderling kunnen versterken. Ook kunnen andere problemen zoals armoede, oorlog of bevolkingsgroei de kwetsbaarheid voor klimaatverandering vergroten.

Bomen kunnen de opwarming niet bijbenen

Tot slot lijdt ook de natuur in berggebieden onder klimaatverandering. Die opwarming komt vanuit de dalen langs de hellingen omhoog. Daardoor moeten allerlei soorten planten en dieren, die afhankelijk zijn van een bepaald klimaattype, het steeds hogerop zoeken.



Daarbij ontstaan twee problemen. In de eerste plaats kunnen lang niet alle soorten zich eenvoudig verplaatsen. Bomen bijvoorbeeld, die er tientallen of in berggebieden soms zelfs honderden jaren over doen om vanuit een zaailing tot een volgroeid exemplaar uit te groeien. "In ongeveer twee derde van de berggebieden op aarde wordt waargenomen dat de boomgrens omhoogkruipt, maar dat proces gaat duidelijk trager dan de opwarming."

Het andere probleem is voor zogeheten 'bergtopecosystemen'. Als je de top van een berg eenmaal hebt bereikt, kun je niet verder omhoog. Veruit de meeste bergen op aarde hebben geen besneeuwde top, maar een begroeide, vaak met unieke planten en dieren die van elkaar afhankelijk zijn én van een relatief koel klimaat.



Bij verdere opwarming hebben die ecosystemen de slechtste kaarten om te overleven en dreigen veel unieke soorten uit te sterven.