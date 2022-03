Elke week beantwoordt NU.nl een klimaatvraag van een lezer. Deze week: waarom halen we onze energie niet uit onze grote rivieren of de zee?

Als rivierdelta heeft Nederland water in overvloed. Verschillende lezers vroegen de afgelopen tijd waarom we daar niet meer energie uit halen. Als Noorwegen bijna al zijn elektriciteit uit waterkracht haalt, waarom Nederland dan niet? En hoe zit het met energie uit de getijden?

Die vraag leeft niet alleen bij onze lezers, maar ook in Den Haag. In 2019 vroeg de Tweede Kamer aan de minister van Economische Zaken en Klimaat om te verkennen hoe Nederland elektriciteit uit water zou kunnen winnen. Vorig jaar publiceerde TNO een onderzoek naar die vraag, waaruit bleek dat dit eigenlijk alleen kleinschalig mogelijk is.

De waterkrachtcentrales die in het buitenland veelvuldig worden gebruikt om groene elektriciteit op te wekken, werken vooral goed met flinke hoogteverschillen. Je kan dan een stuwdam bouwen en het water naar beneden laten stromen om elektriciteit op te wekken. Als vlak land is waterkracht een stuk minder kansrijk.

Nederland heeft overigens wel drie waterkrachtcentrales: twee in de Maas en één in de Nederrijn. Jaarlijks leveren die samen ongeveer evenveel stroom als twee moderne windmolens op zee: genoeg voor grofweg 25.000 huishoudens. Nederland zou uiteindelijk maximaal drie keer zo veel elektriciteit uit de rivieren kunnen halen, stellen de onderzoekers van TNO.

Elektriciteit uit getijden

Een andere optie is het winnen van energie uit de stroming van de getijden. In de Oosterscheldekering hangen sinds 2016 vijf turbines die op deze manier kleinschalig elektriciteit opwekken.

De ontwikkeling van getijdenenergie bevindt zich nog in de beginfase, zegt Sander des Tombe van het Dutch Marine Energy Centre, dat de ontwikkeling van energietechnieken op zee stimuleert. "Het is nog relatief duur. Wind- en zonne-energie zijn de afgelopen jaren heel snel goedkoper geworden." Hetzelfde kan gebeuren met getijdenenergie door grootschalige projecten op te zetten en meer ervaring op te doen, denkt hij.

De getijden leveren vooral veel elektriciteit op bij een hoge stroomsnelheid. Dat gebeurt op plekken waar het water zich vernauwt, zoals bij de Oosterscheldekering. Maar het aantal plekken waar de stroomsnelheden oplopen tot 2 meter per seconde of hoger is in Nederland beperkt. Daarom ziet TNO ook vooral mogelijkheden om de technologie kleinschalig en lokaal in te zetten. In het buitenland zijn wel grotere gebieden waar de getijden veel elektriciteit kunnen opleveren.

Onderwatervlieger kan oplossing bieden

Des Tombe denkt dat het belangrijk is om de technologie te blijven doorontwikkelen. "Waar je uiteindelijk naartoe wil gaan is dat je minder snelle stromingen ook kan benutten. Dat is de volgende generatie turbines." Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een soort onderwatervlieger, die al energie levert bij een stroomsnelheid van 1 meter per seconde. "Dan is het opeens breder toepasbaar."

Mogelijk wordt het in de toekomst ook een optie om binnen windparken op zee elektriciteit uit de getijden te halen. "Normaal gesproken zet je een windpark niet op een plek waar het water hard stroomt", zegt Des Tombe. "Maar omdat we zulke grote ambities hebben op dit vlak, zijn dat locaties waar we nu toch naar moeten kijken. Zeker in 2030 gaan we dit soort projecten denk ik wel zien."

Stroom uit een gigantische dam?

Op de nog langere termijn wordt nagedacht over Dynamic Tidal Power, een concept dat in de jaren negentig door twee Nederlanders is bedacht. Daarvoor zou een Y-vormige dam van tientallen kilometers lang haaks op de kust moeten worden gebouwd. Duizenden turbines halen elektriciteit uit de stroming van het water, die kunstmatig wordt versneld door de lange dam. TNO schat de kosten op zeker tientallen miljarden, maar het idee is nooit in de praktijk gebracht, dus er zijn nog veel onzekerheden.

De opbrengst zou in ieder geval gigantisch kunnen zijn: tot de helft van al het Nederlandse elektriciteitsverbruik zou in theorie kunnen worden opgewekt met één gigantische dam.

"Het nadeel is dat je niet alles kleinschalig kunt testen", zegt Des Tombe. Het concept werkt namelijk niet met een korte dam. Het is dus de vraag of landen en bedrijven het ooit aandurven om zo'n grote investering te doen. "Als het gaat gebeuren, zullen er Nederlanders bij betrokken zijn. Deze kennis hebben wij in huis."