Sinds de invasie van Oekraïne door Rusland is er veel discussie over onze afhankelijkheid van Russisch gas. De Tweede Kamer maakt zich zorgen en wil onderzoeken hoe we gas uit andere landen kunnen halen. Maar kunnen we niet beter minder aardgas gebruiken door onze gebouwen beter te isoleren en van het gas te halen? Daarover kun je discussiëren op ons reactieplatform NUjij.

