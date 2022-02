De dag dat het Russische leger buurland Oekraïne aanviel, waren beide landen ook betrokken bij de politieke onderhandelingen over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC, dat maandag verschijnt. Daarbij bood de Russische delegatie excuses aan. Waarom bemoeien landen zich eigenlijk met een wetenschappelijk rapport? En in welke sfeer gebeurt dat?

IPCC-rapporten zijn een groot overzicht van geldende inzichten in de klimaatwetenschap. Je zou dus denken dat de rapporten ook uitsluitend een product zijn van wetenschappelijk onderzoek.

Maar het is ook een politiek proces, waar regeringen van alle landen van de Verenigde Naties bij betrokken zijn. Dat zit ingesloten in de eerste letter van het IPCC, die staat voor 'intergouvernementeel', een samenwerking tussen (alle) regeringen.

Politieke samenvatting van een wetenschappelijk rapport

Het volledige rapport verschijnt maandagmiddag, is circa vierduizend pagina's dik en is geschreven door 270 klimaatwetenschappers. Het gaat over de gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur, en hoe we daarmee om kunnen gaan.



Maar omdat de klimaatrapporten van het IPCC ook bedoeld zijn als inhoudelijke basis voor de VN-klimaatonderhandelingen van het UNFCCC, wordt van dat rapport ook een forse 'samenvatting voor beleidsmakers' gemaakt. Die samenvatting wordt gebruikt in de latere VN-klimaatonderhandelingen.

Over die samenvatting wordt voor de publicatie van het rapport bijna twee weken onderhandeld door alle landen, die daarbij letterlijk elke zin langsgaan. De gedachte daarachter is dat landen zich tijdens de klimaattoppen moeten richten op samenwerking. Als landen het oneens zijn met de inhoud van de klimaatrapporten, moet dat dus vóór publicatie worden uitgesproken en afgehandeld.

Een probleem is dat sommige landen dan politieke belangen proberen te verdedigen. Formuleringen in de samenvatting worden daardoor weleens afgezwakt of zelfs weggelaten.



Maar het onderliggende wetenschappelijke rapport kan hierdoor niet worden beïnvloed, en de politieke samenvatting moet daar ook uit blijven putten. Er kan dus niet iets in komen te staan dat niet uit het daadwerkelijke rapport komt.

Lang en formeel proces, met opmerkelijk slot

Alhoewel veel mensen in gedachten bij de oorlog waren, bleef de sfeer heel formeel en gefocust op het proces, vertelt zeespiegelexpert en IPCC-auteur Marjolijn Haasnoot. "We spreken buiten de officiële kanalen ook niet met andere delegaties."

"Het is bijzonder en ook een beetje onwezenlijk om te zien dat alle landen ook in deze heftige dagen virtueel aan tafel bleven en onderhandelden over de conclusies uit ons rapport", zegt Maarten van Aalst, ook een van de auteurs.

Na bijna twee weken onderhandelen werd met enige vertraging afgelopen weekend een akkoord bereikt over de politieke samenvatting. NU.nl berichtte dat de Oekraïense delegatie de concentratie toen niet langer kon opbrengen, en een dag eerder was afgehaakt.



Maar in de afsluitende vergadering keerde de Oekraïense klimaatonderzoeker Svitlana Krakovska zondagochtend nog terug. Ze sprak geëmotioneerd tot haar internationale collega's over de situatie in haar land.



Daarna nam de Russische klimaatonderzoeker Oleg Anisimov het woord: "Laat me mijn excuses aanbieden namens alle Russen die dit conflict niet hebben kunnen voorkomen en beëindigen. Er bestaat geen enkele rechtvaardiging voor deze aanval op Oekraïne."

Vervolgens gingen beide delegatieleiders akkoord met een tekst over een heel andere crisis, die net zozeer internationale samenwerking vraagt, en daarmee ook vrede.