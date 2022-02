Afgelopen winter is pijnlijk duidelijk geworden hoe afhankelijk Europa is van Rusland om aan aardgas te komen. De oorlog in Oekraïne zorgt direct voor nieuwe prijsstijgingen en onrust over de gastoevoer. De energietransitie zal de afhankelijkheid van Russisch gas uiteindelijk verminderen, maar de komende winters zijn de alternatieven nog beperkt.

Olie en gas zijn essentieel voor de Russische economie. Ze zijn goed voor bijna twee derde van alle export uit het land, en inkomsten uit de sector leveren 40 procent van de overheidsbegroting. Niet voor niets zijn de staatsbedrijven Gazprom en Rosneft nauw verweven met het Kremlin en de kliek rond president Vladimir Poetin.

"Rusland is een relatief kleine economie, vergelijkbaar met de Benelux, maar qua energie is het een grootmacht", zegt energie-expert Lucia van Geuns van The Hague Centre for Strategic Studies.

Om die grootmacht kan Europa momenteel niet heen. Met name voor de toelevering van aardgas is Europa in steeds sterkere mate afhankelijk van Rusland: ongeveer 40 procent van het aardgas dat hier wordt verbruikt, komt uit Russische velden.

Duitsland wil af van Russische afhankelijkheid

Dat aardgas speelt bovendien een belangrijke rol in het Europese energiesysteem. Niet alleen voor de verwarming van onze huizen, maar ook voor de productie van elektriciteit. Veel landen sluiten hun vervuilende kolencentrales en vervangen ze door schonere gascentrales, als tussenstap naar een energiesysteem met veel meer hernieuwbare bronnen.

Duitsland sluit de komende jaren niet alleen veel kolencentrales, maar ook al haar kerncentrales. De afhankelijkheid van Russisch gas is te groot, erkent Robert Habeck, de Duitse minister van Economische Zaken. Er moet aardgas uit andere bronnen worden veiliggesteld, zei hij onlangs. "Doen we dat niet, dan worden we een speelbal."

Dat is een ommekeer voor het land. De controversiële Nord Stream 2-pijpleiding moest juist zorgen voor betere toegang tot Russisch gas. Critici van het project, waaronder de Verenigde Staten, vreesden altijd al dat dit Rusland in de kaart zou spelen. Dinsdag besloot de Duitse bondskanselier Olaf Scholz om de pijpleiding voorlopig niet in gebruik te nemen; na de invasie van Oekraïne is het zeer de vraag of er ooit gas zal stromen door de Nord Stream 2.

Gas als Russisch wapen

Rusland heeft de afgelopen maanden laten zien dat het zijn macht op de gasmarkt kan inzetten om Europeanen direct in hun portemonnee te raken. Door minder gas te leveren dan in eerdere winters, schoot de gasprijs omhoog. "Als je gas als Russisch wapen ziet, zou je kunnen stellen dat het al is ingezet", concludeert Thijs Van de Graaf, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Gent. Daar hoefde het land de gaskraan niet helemaal voor dicht te draaien.

Bij gebrek aan Russisch gas haalde Europa deze winter meer vloeibaar aardgas (lng) uit landen als Qatar en de Verenigde Staten. Maar dat is relatief duur en de wereldwijde lng-capaciteit is beperkt. Europa kan dus niet zomaar om Rusland heen als dat land stopt met het leveren van gas, denken experts. Dat maakt het ook lastig om Russisch gas te boycotten: dat zou Europa zelf veel pijn doen.

Daar is het Kremlin zich van bewust, zegt Van Geuns. "Zij weten dat olie en gas in de komende tien of twintig jaar nog een heel belangrijk onderdeel zullen zijn van onze energievoorziening. En dat zij nog lang een belangrijke leverancier kunnen zijn."

Oorlog kan juist leiden tot nieuwe fossiele investeringen

Zullen de oorlog in Oekraïne en de hoge gasprijzen er dan toe leiden dat we sneller overstappen op groene energiebronnen? De EU "zet vol in op hernieuwbare energie", zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vorige week. "Dat zal de strategische onafhankelijkheid van Europa op energievlak versterken."

Maar op de korte termijn kunnen de ontwikkelingen in Oekraïne er juist óók voor zorgen dat Europa extra investeert in de winning van fossiele brandstoffen op eigen grondgebied en in import uit het buitenland.

"Neem meer mensen aan. Zorg ervoor dat jullie meer boorinstallaties hebben", zei de Amerikaanse minister van Energie Jennifer Granholm in december tegen een groep olie- en gasproducenten. De regering van Amerikaans president Joe Biden wil weliswaar inzetten op vergroening, maar hoopt ondertussen de hoge olie- en gasprijzen tegen te gaan door de binnenlandse winning van fossiele brandstoffen op te schroeven.

"Op de korte termijn zal er links en rechts olie en gas worden gewonnen", zegt Van Geuns. "Al is het maar om op de korte termijn leveringszekerheid te garanderen",

Zij verwacht wel dat het conflict het belang van de energietransitie zal onderstrepen. "Natuurlijk. Maar dat gaat niet van de ene op de andere dag. De tijd is onze grootste vijand."