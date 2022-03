Maandag publiceerde het VN-klimaatpanel een nieuw rapport over klimaatadaptatie: hoe kunnen we omgaan met de opwarming van de aarde en bijbehorende effecten als droogte, overstromingen en zeespiegelstijging. Er wordt veel gediscussieerd over het bestrijden van klimaatverandering, maar is het niet net zo belangrijk om ons aan te passen aan een warmere wereld? Daarover kun je discussiëren op ons reactieplatform NUjij.