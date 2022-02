Elke week beantwoordt NU.nl een klimaatvraag van een lezer. Deze week: hoe duurzaam zijn de batterijen in elektrische auto's?

Op ons katern Onderweg besteedde AutoWeek onlangs aandacht aan het fenomeen accudegradatie: de capaciteit van de batterijen in elektrische auto's wordt na verloop van tijd minder, met een kleiner rijbereik als gevolg.

Dat leidde tot vragen van verschillende lezers op ons reactieplatform NUjij. Hoeveel CO2-uitstoot veroorzaakt de productie van een elektrische auto(batterij) eigenlijk? En als zo'n accupakket degradeert, hoe duurzaam is elektrisch rijden dan nog?

De productie van elektrische auto's kost meer energie dan die van modellen met een verbrandingsmotor. Dat heeft met name te maken met de productie van accu's, die energie-intensief is. Hoeveel CO2-uitstoot daarmee precies gepaard gaat, hangt af van een aantal factoren.

Onvermijdelijk is het feit dat batterijen verschillende mineralen en metalen gebruiken, die gewonnen moeten worden in mijnen. Het gaat dan om materialen als grafiet, lithium, kobalt en nikkel. Als we de opwarming van de aarde willen beperken tot minder dan 2 graden, dan is er tot 2050 zeker 250 miljoen ton aan zulke materialen nodig, berekende de Wereldbank (pdf).

Bij de winning van aardmetalen komt CO2-uitstoot vrij en de mijnen zijn vaak ook vervuilend voor de omgeving. Hoeveel uitstoot precies valt toe te rekenen aan de winning van materialen voor een accu, hangt af van het formaat en het type, dat per merk kan verschillen.

3 tot 6 ton CO2-uitstoot om accu te maken

Ook bij de productie van de accu's zelf wordt veel energie gebruikt. Hoe meer duurzaam opgewekte energie de fabriek gebruikt, hoe lager de uitstoot. De CO2-uitstoot bij de productie van batterijen in Europa en de Verenigde Staten ligt daarom doorgaans lager dan bij de productie in Azië, waar meer steenkool wordt gestookt om elektriciteit op te wekken.

Het Zweedse milieu-instituut IVL berekende in 2019 dat bij de winning en productie van accumaterialen zo'n 59 kilogram CO2 per kilowattuur aan batterijcapaciteit vrijkomt. Als de accu's vervolgens in een volledig 'groene' fabriek worden gemaakt, is dat ook de einduitstoot. Maar als er fossiele energie wordt gebruikt om de fabriek te laten draaien, kan de uitstoot per kilowattuur nog verdubbelen.

In totaal komt bij de productie van een autoaccu van 50 kilowattuur 3 tot 6 ton CO2 vrij. Dat staat gelijk aan 15.000 tot 30.000 kilometer rijden met een gemiddelde benzineauto.

Over hele levensduur is e-auto beter voor klimaat

Toch is de elektrische auto over zijn volledige levensduur een stuk beter voor het klimaat dan een fossiele auto, blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Een elektrische auto heeft tijdens het gebruik geen uitstoot 'uit de uitlaat', maar alleen bij het opwekken van de elektriciteit die in de batterij komt.

Per gereden kilometer levert dat een veel lagere CO2-uitstoot op dan bij het gebruik van benzine of diesel in een verbrandingsmotor. De resultaten van wetenschappelijke studies verschillen, maar gemiddeld blijkt hieruit dat de uitstoot van een elektrische auto over de hele levensduur al gauw twee keer zo laag is.

De CO2-uitstoot van de elektrische auto loopt bovendien steeds verder terug, omdat we veel meer groene elektriciteit gaan opwekken. Nu is Nederlandse elektriciteit voor zo'n 33 procent hernieuwbaar, over acht jaar moet dat zeker 70 procent zijn. Bij het opladen komt dan dus aanzienlijk minder CO2 vrij.

Accu's hergebruiken of recyclen

Maar wat moet er dan gebeuren met al die accu's die steeds minder energie vasthouden? Dat is nu vooral nog een theoretische vraag, want de elektrische automarkt is zo nieuw en groeit zo snel dat er nog nauwelijks oude modellen rondrijden. De gemiddelde volledig elektrische auto op de Nederlandse weg was in 2020 slechts anderhalf jaar oud.

Toch zullen al die rijdende accu's uiteindelijk op de een of andere manier hergebruikt moeten worden. Dat heeft ook voordelen: in 2035 kan een aanzienlijk deel van alle benodigde nikkel, kobalt en lithium uit gerecyclede batterijen komen, denken onderzoekers van Transport & Environment. Per accupakket zou er uiteindelijk nog 30 kilo aan materiaal overblijven dat niet gerecycled kan worden, een klein deel van het totaal.

Autobatterijen die een deel van hun capaciteit hebben verloren, kunnen ook nog elders worden ingezet. Een auto die een deel van zijn bereik is kwijtgeraakt is een stuk minder aantrekkelijk, maar dezelfde accu's kunnen nog wel 'stationair' worden gebruikt.

Het Nederlandse bedrijf Solartechno maakt van oude autoaccu's grootschalige opslagsystemen. De batterijen zitten in een zeecontainer en kunnen de elektriciteit van zonnepanelen opslaan. Zo'n systeem voorziet nu al een school in Kameroen van stroom, waar anders een dieselaggregaat had moeten staan. Door goedkopere gerecyclede accu's te gebruiken zijn de kosten van het hele systeem in drie tot vijf jaar terugverdiend, zegt Solartechno-oprichter Marco Ghirardello.

Nu gebruikt zijn bedrijf onder meer batterijen uit auto's die total loss zijn gereden (zonder daarbij de accu te beschadigen). De batterijen uit de nieuwste generaties auto's zijn ook goed genoeg om na de 'normale' levensduur van de auto nog gebruikt te worden in een stationair accupakket, verwacht Ghirardello. "Die gaan waarschijnlijk meer dan twintig jaar mee. Dus de restantwaarde is dan nog voldoende."