Drie stormen op rij, dus keert overal de vraag terug: hoe zit het met klimaatverandering? Nogal complex: stormen komen heel onregelmatig voor, en in dat patroon is geen duidelijke verandering zichtbaar. Maar 's winters lijken zuidwestenwinden wel krachtiger te worden. En dat is in lijn met klimaatvoorspellingen voor een warmere toekomst.

Stormen zijn het grilligste weer dat we hebben. Soms zijn ze er jaren niet, en dan opeens vier in drie dagen tijd. Om die reden zit er geen heldere trend in de stormwaarnemingen.



Dat is niet het hele verhaal. De wind in Nederland verandert namelijk wel degelijk - en ergens achter de schermen speelt de mondiale opwarming daar ook een rol.



Dat krachtenspel uit zich op de straalstroom, een krachtige wind die op circa 10 kilometer hoogte van west naar oost rondjes draait om het noordelijk halfrond. Bij een krachtige straalstroom vormen op de Atlantische Oceaan veel lagedrukgebieden, die Nederland vaak zuidwestenwind geven (en afgelopen dagen drie stormen op rij).

'Krachtiger straalstroom betekent niet automatisch meer storm'

De kracht van de straalstroom hangt af van het temperatuurverschil tussen het poolgebied en de subtropen. Klimaatverandering beïnvloedt dat temperatuurverschil, maar op een deels tegengestelde manier. Klimaatmodellen wijzen erop dat 's winters het temperatuurverschil netto groter wordt en de straalstroom krachtiger (en 's zomers mogelijk tegengesteld, maar dat is onzekerder).



Toch houdt het KNMI ook over de situatie in de winter nog een ruime slag om de arm. "De veranderingen in het noord-zuid temperatuurverschil door de opwarming van de aarde beïnvloeden direct de straalstroom. Deze veranderingen zijn echter ingewikkeld en tamelijk onzeker."



Als het verband tussen opwarming en een krachtiger straalstroom overeind blijft (zoals verschillende experts voor de Europese winter vermoeden) betekent dat nog niet automatisch dat stormen daardoor ook toenemen.



"Op de stormen hebben deze veranderingen in de gemiddelde winden in de winter echter weinig invloed. De natuurlijke variatie in de winterstormen is zo groot, dat een klein klimaatsignaal al snel in de ruis verdwijnt. Wel is vrij zeker dat de stormen door de opwarming in de toekomst gepaard gaan met meer regen", zo schrijft het KNMI.

Jaargemiddeld minder wind door toename bebouwing

Als er geen trend is in de ontwikkeling van stormen, hoe zit het dan andere trends in de wind? In Nederland waait het een groot deel van het jaar, zonder dat er sprake is van storm.



Daar lijkt wel degelijk iets te veranderen. Netto neemt de wind op jaarbasis iets af - wat het KNMI deels toeschrijft aan 'verruiging' van het landschap - bijvoorbeeld door toename van bebouwing rond weerstations. Die remmende werking van het landschap kennen we allemaal: daardoor waait het harder aan zee dan in het binnenland.

In de Nederlandse winter komen vaker (rode lijn) zuidwestenwinden voor, en zijn deze ook krachtiger (dunne lijn) dan een halve eeuw geleden. Oostenwinden zijn gelijktijdig juist afgenomen. In de Nederlandse winter komen vaker (rode lijn) zuidwestenwinden voor, en zijn deze ook krachtiger (dunne lijn) dan een halve eeuw geleden. Oostenwinden zijn gelijktijdig juist afgenomen. Foto: Stephan Okhuijsen, Datagraver.com

Maar naast de snelheid heeft wind nog een karakteristiek: de richting. En daar lijkt 's winters wel (al) een subtiele verandering waarneembaar over de afgelopen 50 jaar, zo blijkt uit een analyse van datajournalist Stephan Okhuijsen:

's Winters ongeveer 10 procent meer zuidwestenwind

Een weerstation dat in Nederland een relatief lange en betrouwbare meetreeks van windmetingen heeft is Schiphol. Okhuijsen vergeleek voor dit weerstation alle windmetingen tussen 1951 en 1970 en die tussen 2000 en 2022 met elkaar. Dat is de grootste periode waarover je eenvoudig een verandering kunt aflezen: uit de periode vóór 1950 zijn minder accurate windmetingen beschikbaar.

Zuidwestenwinden komen sowieso het meeste voor in de Nederlandse winter, maar nu wel 9 procent vaker, zo blijkt uit de analyse. Het is bovendien 11 procent harder gaan waaien uit die hoek.



Uit de vergelijking blijkt ook dat in de drie wintermaanden oostenwinden nu minder vaak voorkomen, én in totaal ook minder krachtig zijn. De kans op oostenwinden bepaalt in Nederland mede of er geschaatst kan worden.

Klimaatmodellen verwachten dat West-Europa 's winters vaker zuidwestenwinden zal krijgen (passend bij een krachtiger straalstroom). In Nederland lijkt die ontwikkeling in de afgelopen 50 jaar al voorzichtig in gang gezet. Klimaatmodellen verwachten dat West-Europa 's winters vaker zuidwestenwinden zal krijgen (passend bij een krachtiger straalstroom). In Nederland lijkt die ontwikkeling in de afgelopen 50 jaar al voorzichtig in gang gezet. Foto: KNMI Klimaatsignaal '21

Zo is de theorie over de rol van klimaatverandering op de wind in de winter deels tegengesteld, en tonen de metingen vooral een grote natuurlijke variatie. Maar er zijn tekenen dat er wel degelijk een verandering gaande is - en dat is ook wat alle klimaatmodellen verwachten in een (nog) warmere toekomst: meer zuidwestenwind, specifiek voor West-Europa.