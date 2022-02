Is het tijdperk van de drijvende windmolen aangebroken? Nadat de technologie al een aantal jaar kleinschalig wordt getest, wemelt het ineens van de plannen om drijvende windparken op zee te bouwen. "Het is duidelijk dat dit heel groot gaat worden."

Sinds 2017 drijven er voor de kust van Schotland zes windmolens. Het demonstratieproject kostte drie keer zo veel als een 'normaal' windpark op zee van hetzelfde formaat, maar liet zien dat het mogelijk is om met drijvende windturbines elektriciteit op te wekken.

Die technologie leek lange tijd toekomstmuziek, maar de ontwikkeling is afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Toen Schotland vorige maand een gigantische veiling hield voor de rechten om toekomstige windparken te bouwen, ging meer dan de helft van de percelen naar ontwikkelaars van drijvende windparken.

Aan drijvende windmolens wordt al lang gewerkt, maar pas in de afgelopen paar jaar neemt ook de industrie de technologie écht serieus, vertelt Axelle Viré. Zij doet al tien jaar onderzoek naar drijvende windturbines en is sinds 2013 verbonden aan de TU Delft.

"Toen ik begon waren er nog veel sceptici", vertelt ze. "Sommigen vroegen zich af of het ooit werkelijkheid zou worden. Dat is in tien jaar tijd drastisch veranderd. Het is duidelijk dat dit heel groot gaat worden."

Drijvend windpark ook in diepe zee mogelijk

Drijvende windparken zijn volgens Viré ook hard nodig, omdat 'vaste' windturbines op zee lang niet overal ingezet kunnen worden. Nederland heeft geluk met de relatief ondiepe Noordzee, die het op de meeste plekken mogelijk maakt om een fundering voor een windmolen in de zeebodem te heien.

Maar op plekken waar de zee meer dan 60 meter diep is, wordt dat onmogelijk of onbetaalbaar. Daar bieden drijvende windmolens uitkomst: die kunnen met kabels aan de zeebodem worden bevestigd, een beetje zoals een schip voor anker ligt.

Onder meer bij Frankrijk en Portugal zijn 'traditionele' windparken op zee haast niet mogelijk, zegt de windenergiedeskundige. Maar om de wereldwijde klimaatdoelen te halen moet er wel veel meer windenergie worden opgewekt. "Daarom hebben we drijvende windturbines nodig."

'Nog wel ontzettend duur'

Een 'normaal' windpark op zee is technisch al behoorlijk ingewikkeld. Moderne windturbines zijn meer dan 200 meter hoog en hebben wieken van wel 100 meter lang. Eén zo'n gigantische molen wekt genoeg stroom op om meer dan tienduizend huishoudens van stroom te voorzien. Ondertussen moet hij zware stormen en hoge golven kunnen weerstaan.

Dat geldt evenzeer voor drijvende windmolens, maar die moeten ook nog eens kunnen meebewegen met de golven, zonder om te vallen. Er zijn verschillende ontwerpen die dat mogelijk maken. De details verschillen, maar allemaal komen ze erop neer dat er onder de windmolen een drijfplatform zit, dat wordt gestabiliseerd door een ballast onder water, of door kabels die aan de zeebodem vastzitten.

Hoewel er nog volop onderzoek wordt gedaan naar het beste ontwerp voor drijvende windparken, kunnen ze nu al worden gebouwd zonder veiligheidsproblemen, zegt Viré. "Maar het wordt misschien wel ontzettend duur."

Toch is het juist daarom belangrijk dat er grootschalige drijvende windparken worden gebouwd, zegt de windenergiedeskundige. Dat zal nieuwe inzichten opleveren over hoe de molens zich in de praktijk 'gedragen', waardoor het ontwerp kan worden verbeterd. Datzelfde proces heeft ertoe geleid dat vaste windparken op zee veel goedkoper zijn geworden. In Nederland worden ze nu subsidievrij gebouwd. Viré: "Uiteindelijk zal er een ontwerp komen dat makkelijker op zeer grote schaal kan worden ingezet."

De drie belangrijkste ontwerpen voor drijvende windmolens. De drie belangrijkste ontwerpen voor drijvende windmolens. Foto: Joshua Bauer/US Department of Energy

Ook Nederland zal 'drijvende' windstroom gebruiken

Wereldwijd zijn er plannen voor zo'n 26 gigawatt aan drijvende windparken, berekende het Amerikaanse ministerie van Energie vorig jaar. Een groot deel daarvan zal naar verwachting tegen 2026 in gebruik worden genomen. Alleen al met de Schotse veiling komt daar nog eens ruim 14 gigawatt bij, ongeveer zes keer zo veel als er nu op de Nederlandse Noordzee staat.

Hoewel er in Nederland geen plannen zijn voor drijvende windturbines, kunnen ze ook voor de elektriciteitsvoorziening in ons land belangrijk zijn. Uit een recent rapport van TenneT, de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet, blijkt dat we richting het jaar 2030 steeds meer afhankelijk worden van stroom uit het buitenland.

Omdat we veel meer gaan vertrouwen op zonne- en windenergie, wordt onze eigen stroomvoorziening afhankelijk van het weer. Op momenten met weinig zon en wind moeten we stroom gaan importeren uit andere Europese landen. TenneT verwacht dat het in 2030 meer dan vijfhonderd uur voorkomt dat Nederland niet genoeg eigen elektriciteit produceert. Ondertussen zullen we als het veel waait juist stroom exporteren naar landen met ongunstig weer.

De stroom van drijvende windparken in Frankrijk of Schotland zal in de toekomst dus ook onze wasmachines laten draaien.