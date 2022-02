De glastuinbouw moet in de komende decennia van het aardgas af, net als alle woningen en de industrie. Maar de verduurzaming van de sector lijkt ernstige vertraging op te lopen en wordt door de hoge gasprijs nu nog verder bemoeilijkt. "Je kan niet groen doen als je rood staat."

Vol vertrouwen publiceerde de glastuinbouwsector begin 2019 zijn plannen om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat is tien jaar eerder dan de rest van Nederland, en dat in een sector die veel warmte en nu dus nog veel aardgas nodig heeft.

Drie jaar later is van dat optimisme weinig meer over. Uit studies van Wageningen Economic Research blijkt dat de CO2-uitstoot van de Nederlandse kassen juist weer stijgt. Deels komt dat door het groeiende aantal kassen, maar ook de energie-efficiëntie gaat nauwelijks meer vooruit. Het gasverbruik is de afgelopen vijf jaar stabiel rond de 2,5 miljard kubieke meter gebleven. Dat is ongeveer evenveel als het verbruik van twee miljoen huishoudens.

De CO2-uitstoot van de sector zal in 2030 veel minder zijn afgenomen dan eerder werd verwacht, constateerden onderzoekers vorig jaar. "De mindset en het animo bij de glastuinbouwondernemers en hun partners voor de energietransitie is verslechterd", schreven zij.

Hogere elektriciteitsbelasting ondermijnt draagvlak

Dat heeft vooral te maken met overheidsbeleid, aldus de onderzoekers. Begin 2019 werd de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), een belasting op elektriciteit, flink verhoogd. Dat trof juist de vooruitstrevende tuinders die al minder aardgas gebruikten, maar daardoor meer elektriciteit nodig hadden. Zelfs als zij die stroom groen inkochten, moesten ze de hogere belasting gewoon betalen. Daardoor gingen sommigen juist weer aan het gas.

Ondertussen betaalde de zware industrie, die verantwoordelijk is voor veel meer uitstoot, juist een veel lager belastingtarief, bleek in 2020 uit onderzoek van Milieudefensie.

De belastingperikelen hebben het vertrouwen van veel ondernemers geschaad, zegt Alexander Formsma, beleidsspecialist energie en klimaat bij branchevereniging Glastuinbouw Nederland. "Het doet wat met je uitstoot, maar ook met je draagvlak als ondernemer, want je wordt gewoon teruggezet in de tijd." Het nieuwe kabinet wil de belastingverhoging volgend jaar weer deels terugdraaien.

Warmte, stroom en CO2 moeten groen worden

Veel glastuinbouwbedrijven maken nu nog gebruik van een zogeheten warmte-krachtkoppeling (WKK). Die verbrandt aardgas om stroom op te wekken. De restwarmte wordt gebruikt om de kas te verwarmen en de CO2 die vrijkomt wordt (deels) opgenomen door de planten in de kas. Om groener te worden, moeten tuinders hun elektriciteit, warmte en CO2 duurzaam zien te krijgen.

Dat kan bijvoorbeeld door groene elektriciteit in te kopen en kassen te verwarmen met een elektrische warmtepomp, vertelt Frank Kempkes, die onderzoek doet naar duurzame kassen aan Wageningen University & Research (WUR). Net als bij woningen is het dan wel zaak om de kas goed te isoleren door het gebruik van meerdere schermen voor het glas.

"Het ultieme systeem is dat je je kas echt gesloten houdt", zegt Kempkes. Met het demonstratieproject KAS2030 laat de WUR zien hoe dat kan, met elektrische verwarming, ontvochtiging en zuinige ledlampen voor de verlichting.

Ook het gebruik van aardwarmte is een optie. Er zijn in Nederland ruim twintig putten waaruit aardwarmte wordt gewonnen voor de glastuinbouw. Dat vergt wel een miljoeneninvestering, waardoor de techniek vooral wordt ingezet door groepen tuinders die de kosten kunnen delen.

'Levering CO2 in gevaar'

Tuinders die al groene stroom en warmte gebruiken, hebben ook nog CO2 nodig om de planten te laten groeien. Sommige glastuinbouwbedrijven gebruiken nu CO2 die vrijkomt bij vergisting van biomassa of bij een fabriek van Shell in Rotterdam. Dat wordt via pijpleidingen naar de kassen vervoerd.

Maar omdat de overheid de opslag van CO2 onder de Noordzee flink gaat subsidiëren, vreest de sector dat er straks niets genoeg beschikbaar is voor de kassen.

"Glastuinbouwers zien die CO2 verdwijnen onder de Noordzee en denken: 'Dat heb ik echt nodig om te verduurzamen'", zegt Formsma. Hij vindt dat er maatregelen moeten worden genomen om de levering van CO2 aan tuinders veilig te stellen. De overheid is daarover in gesprek met de sector, schreef minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) onlangs aan de Tweede Kamer.

Gasprijs is struikelblok

Ondertussen zit de hoge gasprijs de verduurzaming van de glastuinbouw in de weg. "Het is een zodanige aanslag op de financiën van bedrijven dat ze niet meer kunnen investeren in verduurzaming", zegt Kempkes. Daarvoor zijn flinke bedragen nodig. "Maar die gasrekening komt nú."

Dat ziet ook Formsma. "Je kan niet groen doen als je rood staat", zegt hij. Gaat het dan nog wel lukken om in 2040 klimaatneutraal te worden? "Het is technisch absoluut mogelijk", denkt Formsma. Maar met het huidige kabinetsbeleid wordt het een "lastig verhaal", vreest hij. Een nieuw convenant tussen de sector en de overheid, dat in de komende maanden wordt verwacht, moet duidelijkheid scheppen.