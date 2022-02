Elke week beantwoordt NU.nl een klimaatvraag van een bezoeker. Deze week: veroorzaakt klimaatverandering een toename van lawines? En maakt het voor het lawinegevaar uit naar welk skigebied je gaat?

Lawines hebben in Oostenrijk deze maand meerdere wintersporters het leven gekost. NU.nl-lezer Kim vroeg zich af of dit vaker voorkomt, nu het ook 's winters steeds warmer wordt.

Lawines komen vaak voor als een sneeuwhelling instabiel wordt. Daar gaat vaak een stijging van de temperatuur aan vooraf. Je zou dus kunnen denken dat lawines door klimaatverandering vaker voorkomen.

Maar het gemiddelde aantal lawines hangt niet af van het moment waarop ze getriggerd worden, maar van de totale hoeveelheid sneeuw in berggebieden.

En daar is het verband met klimaatverandering complexer: door de mondiale opwarming neemt de sneeuwbedekking en de sneeuwhoogte gemiddeld af. Maar in sommige berggebieden kan door klimaatverandering de hoeveelheid winterse neerslag ook toenemen - méér sneeuw dus.

Minder lawines in laaggebergten (door afname sneeuw)

Een deel van de effecten van klimaatverandering is hier dus tegengesteld. Er is wel onderzoek gedaan naar het netto effect.

Zo verscheen afgelopen november een Frans-Zwitserse studie in vakblad PNAS, waarin beschreven wordt dat het lawinegevaar in relatief lage gebergten, zoals de Vogezen of de Jura, sterk afneemt. Het feit dat de sneeuwgrens steeds hoger op de helling komt te liggen, geeft hier de doorslag.

Drie jaar eerder concludeerde een andere onderzoeksgroep in hetzelfde tijdschrift dat het lawinerisico in de Himalaya, 's werelds hoogste gebergte, juist sterk is toegenomen door klimaatverandering. Daar ligt veel sneeuw, en wint voorlopig het effect van extra hoge temperaturen.

Weersverwachting zegt wel iets over gevaar

In de Alpen is over de afgelopen tientallen jaren geen duidelijke trend te zien in het aantal lawines, zo blijkt uit een overzichtsstudie in Nature uit 2021. De hoeveelheid neerslag is er toegenomen en de totale sneeuwbedekking afgenomen.

Het kan wel zijn dat er verschillen ontstaan tussen hooggelegen en laaggelegen gebieden, én tussen verschillende seizoenen. De jaarlijkse verschillen in temperaturen en vooral ook sneeuwval maken het daar moeilijk om harde conclusies te trekken.



Er valt meer te zeggen over het lawinegevaar door de actuele weersverwachting goed te volgen: periodes met hoge temperaturen na zware sneeuwval zijn het gevaarlijkst. Ook sterke wind kan het actuele lawinegevaar verhogen.

4.000 Alpengletsjers op de wip door klimaatverandering

Op de zeer lange termijn is het toch de verwachting dat ook in de Alpen de totale hoeveelheid lawines zal afnemen door de netto afname van sneeuw en ijs.

In een scenario waarin de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen en de temperatuurstijging naar meer dan 4 graden gaat, zullen nog deze eeuw de meeste gletsjers in de Alpen volledig wegsmelten, concludeerde weer een andere onderzoeksgroep vorig jaar in Climatic Change.

Nu zijn er verspreid over de Alpen nog circa vierduizend gletsjers, die snel kleiner worden.

Tijdelijke toename steenlawines mogelijk

Het verdwijnen van de gletsjers gaat ook gepaard met het kleiner worden van de zogeheten permafrost - permanent bevroren bodems onder Alpenweides en rotshellingen.

Het ontdooien van die permafrost leidt 's zomers in de Alpen tot een toename van steenlawines - maar ook dat is een tijdelijk effect van klimaatverandering, dat afneemt naarmate de totale hoeveelheid ijs kleiner wordt.