Wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk hebben een grote doorbraak bereikt in de productie van energie via kernfusie. Maar ondanks die vooruitgang zal kernfusie niet op tijd beschikbaar zijn om de wereldwijde CO2-uitstoot terug te dringen.

De Joint European Torus (JET) in het Britse Oxfordshire heeft in vijf seconden tijd een recordhoeveelheid van 59 megajoules aan energie weten te genereren met kernfusie. Atomen werden in de JET 'samengesmolten', waardoor deze energie vrijkwam. Het vorige record, van 22 megajoules, stamde nog uit 1997.

Al sinds halverwege de vorige eeuw dromen wetenschappers over kernfusie als schone en haast onuitputtelijke energiebron. Kernfusie is het proces dat ook plaatsvindt in de zon, en dat er dus op grote afstand voor zorgt dat de aarde bewoonbaar is.

Als we kernfusie op kleine schaal mogelijk maken op aarde, zou het in theorie de ultieme klimaatoplossing zijn: energie zonder CO2-uitstoot, die niet afhankelijk is van het weer, waarvoor de benodigde brandstoffen in overvloed beschikbaar zijn en zonder kernafval dat lang radioactief blijft. Maar zo ver is het nog lang niet.

De JET is een zogeheten tokamak, een soort magnetische kooi waarin de fusiereactie plaatsvindt. Hij maakt onderdeel uit van het Europese project EUROfusion, en is slechts een beginstap in een lang traject om kernfusie werkelijkheid te maken.

Voor kernfusie is veel energie nodig, maar het proces kan uiteindelijk nog meer energie opleveren. Voor kernfusie is veel energie nodig, maar het proces kan uiteindelijk nog meer energie opleveren. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Zo werkt kernfusie Waterstofatomen worden verhit tot een temperatuur van 150 miljoen graden.

Ze vormen een plasma, een soort soep van hete atoomdeeltjes.

De kernen van sommige atomen smelten samen.

Daarbij ontstaat helium, één neutron, en komt veel hitte-energie vrij. Die kan uiteindelijk worden gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Efficiëntie moet omhoog

De volgende stap is de opening van een nieuwe tokamak, de International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) in Zuid-Frankrijk. Deze reactor wordt als het goed is in 2025 in gebruik genomen, na een lang bouwproces en een investering van zo'n 18 miljard euro.

Het record van deze week is vooral ook goed nieuws voor die nieuwe fusiereactor, zegt Jonathan Citrin. Hij is universitair hoofddocent aan de TU Eindhoven en onderzoekt kernfusie aan het Dutch Institute for Fundamental Energy Research. "Dit record is gehaald met dezelfde materialen die ook gebruikt zullen worden in de muren van de ITER", aldus Citrin. Dat geeft wetenschappers meer vertrouwen aan het nieuwe ontwerp.

In de jaren '30 moet de ITER regelmatig gaan draaien, al wordt dan nog geen elektriciteit aan het net geleverd. Maar er moeten wel oplossingen in beeld komen voor de problemen waar wetenschappers nu nog mee te maken hebben. Zo is nog onduidelijk hoe de uitlaat van een uiteindelijke fusiereactor moet worden gemaakt, omdat die hevige krachten moet weerstaan. Daar zijn wel verschillende conceptontwerpen voor, vertelt Citrin. "Ik heb er vertrouwen in dat één daarvan zal werken."

De Franse reactor moet de fusiereactie ook langer gaan volhouden. Zijn voorganger leverde in een 'puls' van vijf seconden 11 megawatt aan energie, terwijl de ITER uiteindelijk ruim 6 minuten lang 500 megawatt moet genereren. Dat is vergelijkbaar met het vermogen van de kerncentrale in Borssele.

Bij fusie-experimenten is tot nu toe altijd meer stroom gebruikt dan er werd gegenereerd. De grotere en efficiëntere reactor in Frankrijk moet uiteindelijk juist tien keer zo veel energie opleveren dan er wordt ingevoerd.

Eerste elektriciteit uit kernfusie pas na 2050

De resultaten van de ITER moeten uiteindelijk leiden tot de bouw van een 'echte' demonstratiereactor, die wel dienst zal doen als elektriciteitscentrale. Als alles goed gaat, zouden commerciële kernfusiereactoren in de tweede helft van de eeuw kunnen worden gebouwd.

In de wetenschap achter kernfusie zit dus vooruitgang, maar voor de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord zal de technologie niets meer kunnen betekenen. Wereldwijd moet de CO2-uitstoot al voor 2030 fors omlaag, en tegen 2050 mag er netto geen CO2 meer worden uitgestoten. We zullen dus andere technieken dan kernfusie moeten inzetten om dat te bereiken.

Toch denkt Citrin dat kernfusiereactoren uiteindelijk "een belangrijk deel van de energiemix" kunnen vormen. "Als je ze kan bouwen tegen vergelijkbare kosten als de energie die we nu al hebben, zijn ze zonder meer heel aantrekkelijk."