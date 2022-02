Kenia, Ethiopië en Somalië worden momenteel gekweld door ernstige droogte en dreigende honger. In 2018 en 2019 waren er juist stortregens en overstromingen, terwijl het in de jaren daarvoor ook al gortdroog was. Zijn die natuurrampen een gevolg van de mondiale opwarming? Lang niet altijd.

Al bijna drie jaar blijft noemenswaardige regenval uit in de Hoorn van Afrika. En dat heeft tragische gevolgen voor mensen en dieren. Veel vee is door de droogte al gestorven en luchtfoto's laten zien dat dit ook geldt voor wilde dieren, zoals giraffes.

Daarbij wordt snel naar de mondiale klimaatverandering gewezen. Dat kan terecht zijn: droogtes worden wereldwijd verergerd door klimaatverandering, bijvoorbeeld ook in Nederland. Dat komt vooral doordat de verdamping toeneemt in warmere lucht. Als regen een tijd uitblijft, drogen de bodem en planten sneller uit.

Het effect van klimaatverandering op neerslag is complexer. Sommige gebieden, zoals het Middellandse Zeegebied en mogelijk ook het westen van Australië, krijgen minder regen. Veel andere gebieden krijgen juist met meer regen te maken.

Oost-Afrika heeft van nature een grillig klimaat (en dat kán erger worden)

De oostelijke helft van Afrika is wat dat betreft een heel complex gebied. Neerslag is er van nature heel grillig en afhankelijk van schommelingen in de moesson. De ene keer trekt dit regenseizoen verder naar het noorden en een andere keer juist naar het zuiden. Voor individuele landen kan dat het verschil zijn tussen grote droogte en extreme neerslag.

Die schommelingen in de moesson hangen op hun beurt weer sterk af van natuurlijke schommelingen van de watertemperatuur in de Grote en de Indische Oceaan, zoals El Niño, La Niña en de minder bekende Indische Oceaandipool, die ook het klimaat in Australië beïnvloedt. Uit paleoklimaatonderzoek blijkt dat deze oceaanschommelingen al ten minste 20.000 jaar terugkerende droogtes veroorzaken in Oost-Afrika.

De invloed van klimaatverandering op die oceaanschommelingen en de positie van de moesson is nog slecht begrepen, maar tot nog toe zijn er geen sterke verbanden aangetoond.

Klimaatmodellen gaan er wél van uit dat de grilligheid van de neerslag in Oost-Afrika zal toenemen in een warmere wereld. En sommige van die modellen verwachten dat de Hoorn van Afrika, bestaande uit onder andere Ethiopië, Somalië en Kenia, gemiddeld natter zal worden.

Recente rampen Oost-Afrika niet zomaar gevolg opwarming

Dat sluit niet uit dat door de toegenomen verdamping droogtes er óók kunnen verergeren. Om dat voor specifieke weersextremen zeker te weten, is gericht onderzoek nodig. World Weather Attribution (WWA), een internationaal netwerk van onderzoekers en klimaatinstituten, is daarin gespecialiseerd.

WWA concludeert met enige regelmaat dat klimaatverandering een grote tot zeer grote rol speelt in recente natuurrampen over de wereld, met name bij de sterke toename van het aantal hittegolven. Dat gold vorig jaar niet alleen voor de extreme hitte in Canada, maar ook voor de overstromingen in Limburg.

Maar specifiek voor Oost-Afrika ligt dat vooralsnog anders. WWA kon geen verband aantonen met de langdurige droogte tot 2017 en ook niet met de extreme neerslag en overstromingen daarna.



Onlangs onderzocht het netwerk de droogte en hongersnood in Madagaskar (in Zuidoost-Afrika). Daar is wel een zwak verband met de mondiale opwarming, maar natuurlijke en andere menselijke oorzaken spelen bij de crisis in Madagaskar een veel grotere rol.

Nog geen onderzoek naar huidige droogte

WWA heeft de huidige droogte in Kenia en Ethiopië nog niet onderzocht. Maar als die aanhoudt, zal het netwerk zich daar ongetwijfeld ook op richten. En dan kan de conclusie best anders zijn dan bij de vorige droogte.

Ongeacht de oorzaken dreigt ondertussen een humanitaire ramp in Oost-Afrika. Als de regenval tijdens het komende regenseizoen (onze lente en zomer) tegenvalt, zullen vele miljoenen mensen er voedselhulp nodig hebben.