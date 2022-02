Iedere week beantwoordt NU.nl een klimaatvraag van een lezer. Deze week: kan de luchtvaart groener worden met schone brandstoffen?

Vliegtuigen hebben per afgelegde kilometer het grootste klimaateffect van alle vervoersvormen. Kan dat ook anders, vraagt NUjij-gebruiker Chris_Epictetus zich af. "Waarom wordt er niet meer gewerkt aan vliegtuigen die schoon kunnen vliegen?"

Het is niet makkelijk om luchtvaart te verduurzamen, vertelt Jan-Willem Könemann. Hij is namens TNO betrokken bij Take-Off, een samenwerking tussen verschillende onderzoeksinstituten en bedrijven die op een nieuwe manier 'schone' kerosine proberen te maken.

In tegenstelling tot auto's kunnen vliegtuigen niet makkelijk elektrisch worden gemaakt. Hier wordt wel aan gewerkt, maar omdat batterijen groot en zwaar zijn blijft het voorlopig onmogelijk om lange afstanden te vliegen in een elektrisch vliegtuig.

Duurzame kerosine al kleinschalig ingezet

Om vliegtuigen op langere afstanden te vergroenen, wordt daarom gewerkt aan duurzame vormen van kerosine. Momenteel wordt al kleinschalig biokerosine ingezet, dat bijvoorbeeld wordt gemaakt van gebruikt frituurvet. Op KLM-vluchten uit Amsterdam wordt sinds kort 0,5 procent biokerosine bijgemengd in de brandstofmix.

"Je kunt natuurlijk makkelijk bedenken dat je daarvoor heel veel frituurvet nodig hebt", zegt Könemann. "Op een gegeven moment is het gewoon op." Het is ook mogelijk om speciaal voor de productie van biobrandstof gewassen als mais te verbouwen, maar daarvoor is heel veel vruchtbaar land nodig.

Op termijn moet er daarom synthetische kerosine worden gemaakt om de luchtvaart te verduurzamen, legt Könemann uit. Daar zijn verschillende methodes voor, die er allemaal op neerkomen dat CO2 wordt gecombineerd met groene waterstof om brandstof te maken.

Waterstof niet op grote schaal beschikbaar

De beschikbaarheid van groene waterstof vormt voorlopig een knelpunt. We hebben nog niet voldoende groene stroom om grootschalig waterstof te produceren. Ook het bemachtigen van CO2 is lastig. Het kost momenteel nog veel energie en geld om CO2 direct uit de lucht te halen.

Er wordt wel gewerkt aan systemen om de CO2-uitstoot van vervuilende industrie af te vangen en op te slaan, maar die CO2 komt over het algemeen nog steeds uit fossiele bronnen. Via het vliegtuig zou de CO2 vervolgens nog steeds in de lucht komen. "Dan heb je dus maximaal 50 procent winst", aldus Könemann. De CO2 is immers twee keer 'gebruikt' voordat hij de lucht in komt.

Voor milieuorganisaties staat vast dat er voorlopig maar één oplossing is om de luchtvaart te vergroenen: minder vliegen. "Wie denkt dat biobrandstoffen of elektrisch vliegen het probleem gaan oplossen, houdt zichzelf voor de gek", vindt Milieudefensie. Greenpeace pleit voor een verbod op korte vluchten als er ook een goede treinverbinding is.

Duurzame brandstof vanaf 2025 verplicht

Toch is het zeer belangrijk om aan duurzame kerosine te werken, zegt Könemann. "Ik denk niet dat mensen helemaal niet meer gaan vliegen. Uiteindelijk moet alles duurzaam worden, dus ook de vliegtuigbrandstof."

Het Take-Off-project van TNO werkt aan een efficiëntere en goedkopere manier om synthetische kerosine te maken. Maar voorlopig is de technologie alleen kleinschalig in het laboratorium beschikbaar. Als alles goed gaat, verwacht Könemann dat commerciële productie in het begin van het volgende decennium mogelijk wordt.

Om de productie van duurzame kerosine te stimuleren, heeft de Europese Commissie regels voorgesteld om het bijmengen hiervan in alle luchtvaartbrandstof te verplichten. Als de Europese wet wordt aangenomen, moet alle luchtvaartbrandstof vanaf 2025 voor minstens 2 procent duurzaam zijn. Vanaf 2030 wordt dat 5 procent, waarvan ongeveer één zevende synthetisch. Die percentages groeien door tot 63 procent duurzame brandstof in 2050, waarvan iets minder dan de helft synthetisch.

Nederland is positief over het EU-voorstel, maar wil duurzame brandstoffen eigenlijk sneller introduceren. Het vorige kabinet heeft als doel gesteld om in 2030 zeker 14 procent duurzame luchtvaartbrandstof te gebruiken.

"Technologisch gezien is het allemaal haalbaar", zegt Könemann over de EU-doelen. Maar wie er betaalt voor duurzame brandstoffen, die nu nog een stuk duurder zijn, moet dan wel worden uitgewerkt. "De fabriek wordt alleen gebouwd op het moment dat je er ook geld aan gaat verdienen."