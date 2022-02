Vorig jaar werd in Nederland bijna 10 procent van de elektriciteit opgewekt met zonnepanelen. In 2017 ging het nog maar om 2 procent. Nederland is daarmee in Europa in vier jaar tijd uitgegroeid van achterloper tot de nummer één, nipt boven Duitsland en Spanje.

Je leest in de media veel over perikelen op het stroomnet. Maar daarboven ligt een succesverhaal voor wie graag ziet dat Nederland meer duurzame energie opwekt: het aantal zonnepanelen groeit jaarlijks met bijna 50 procent. Daarmee ontwikkelt zonne-energie zich in Nederland sneller dan in buurlanden. Alleen het zonnige Spanje en Portugal hebben een vergelijkbaar tempo, zo blijkt uit statistieken die energie-expert Martien Visser verzamelde. Moeten we de snelle groei nu remmen of juist doorgaan? Italië en Duitsland waren sinds 2010 de Europese trendsetters, maar werden in 2021 ingehaald. Of Nederland door andere Europese landen zal worden voorbijgestreefd, hangt onder andere af van politieke keuzes in de komende jaren. Om spanningsverschillen op te vangen, moeten lokale netbeheerders nu de stroomnetten verzwaren. Maar ze kampen met onder andere een tekort aan technisch geschoolde werkkrachten en roepen daarom op de groei te remmen door belastingvoordelen voor zonnedakbezitters af te schaffen.



Zonne-energieondernemers zijn het daar niet mee eens en zien het zo snel mogelijk verzwaren van het elektriciteitsnet als de enige oplossing. "De automatische reflex van netbeheerders - we moeten de groei van zonnepanelen afremmen - vind ik ronduit stuitend", laat Frank Breukelman van Zonneplan aan NU.nl weten. Hij wijst erop dat Nederland met het totale aandeel duurzame energie juist nog achteroploopt in Europa. Zie ook: Overbelast stroomnet: panelen draaien, thuisbatterij of even afschakelen? Over acht jaar moet bijna alle stroom groen zijn Ook voor het halen van de eigen klimaat- en energiedoelen heeft Nederland nog een flinke slag te slaan. Volgens het Klimaatakkoord moet in 2030 70 procent van de Nederlandse elektriciteit worden opgewekt uit duurzame bronnen. Maar na dat akkoord heeft Nederland besloten dat de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2030 sneller moet dalen - niet met 49 procent, maar met 60 procent. Dus zal ook het aandeel duurzame energie in de komende acht jaar nog sneller moeten groeien. "In 2021 kwam uiteindelijk nog maar 26 procent van de stroom in Nederland uit zon en wind. Hoe kun je dan nu de toevoer van zonnestroom een halt willen toeroepen?", vraagt Breukelman zich verwonderd af. Zie ook: Ook met nieuwe doelen blijft Nederlandse uitstoot hoger dan EU-gemiddelde