Met een vermogen van bijna 278 miljard euro is het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) een gigantische belegger. Activisten willen dat het fonds zich inzet voor het klimaat door alle beleggingen in de olie- en gasindustrie terug te trekken. Vooralsnog volgt PFZW niet in de voetsporen van ambtenarenpensioenfonds ABP, dat die stap vorig jaar zette.

Het hoofdkantoor van PFZW is in de afgelopen maanden vaak het toneel geweest van acties door klimaatactivisten van Extinction Rebellion en Christian Climate Action. De lobby werd bezet, de ramen beklad en meer dan eens werden de actievoerders uiteindelijk opgepakt door de politie.

De activisten vinden dat het pensioenfonds zich moet terugtrekken uit de fossiele energiesector. Nu heeft PFZW nog zo'n 4 miljard euro geïnvesteerd in olie en gas. Dat is onverenigbaar met het doel uit het Parijsakkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, vinden de actiegroepen.

"Grote bedrijven als Shell, maar ook pensioenfondsen als ABP en PFZW, hebben de verantwoordelijkheid om de wetenschap te volgen", zegt directeur Liset Meddens van Fossielvrij NL, een van de organisaties die jarenlang streed voor de fossiele exit van ABP.

'Druk die wij zetten helpt bij transitie'

Het pensioenfonds voor de zorgsector heeft zich al teruggetrokken uit beleggingen in steenkool en olie uit teerzand, die allebei zorgen voor veel CO2-uitstoot. Maar woordvoerder Ellen Habermehl van PFZW zegt dat olie en gas nog deel uitmaken van de "reële economie" en dat er daarom ook plaats voor is binnen het fonds. Daarbij hoopt PFZW wel om als aandeelhouder invloed te kunnen uitoefenen op bedrijven als BP, Chevron en Shell, zodat ze sneller verduurzamen.

Wat dat oplevert is "moeilijk concreet te maken", erkent Habermehl. "Het gaat misschien nooit zo snel als wij als aandeelhouder zouden willen, maar wij geloven wel dat die druk die wij zetten helpt om de transitie te maken." Ze benadrukt dat PFZW meer investeert in 'klimaatoplossingen', zoals hernieuwbare energie, dan in olie en gas.

Voor de actievoerders is dat niet genoeg. Het oppompen van fossiele brandstoffen en het zoeken naar nieuwe bronnen blijft centraal staan voor de energiegiganten, zegt Meddens. "Dat ga je niet veranderen door gesprekken."

Tot die conclusie kwam vorig jaar ook ABP, na jarenlang vast te hebben gehouden aan de 'engagement'-strategie die PFZW nu nog hanteert. ABP beloofde uiteindelijk tóch om 15 miljard euro terug te trekken uit de fossiele sector.

Ook dominees gearresteerd

Volgens Rozemarijn van 't Einde van Christian Climate Action was er na de stap van ABP veel animo om het kantoor van PFZW te bezetten. "Er zijn bij ons veel mensen die in de zorg werken. En we weten dat de klimaatcrisis de grootste bedreiging is voor onze gezondheid."

Ook verschillende predikanten deden de afgelopen maanden mee aan de demonstraties. "Dat is PFZW een doorn in het oog. Dat zegt wel wat, als dominees bereid zijn gearresteerd te worden", aldus Van 't Einde.

Maar de activisten versperren niet alleen de ingang en de lobby van het kantoor. Ze gaan ook in gesprek met het pensioenfonds over het klimaatbeleid. Daartoe is PFZW meer bereid dan ABP, zegt Van 't Einde. "De gesprekken met de beleidsmedewerkers gaan echt op goede voet, op de inhoud."

Dat beaamt ook het pensioenfonds. "We zijn heus niet altijd blij als ze weer voor de deur staan", aldus Habermehl. "Aan de andere kant heb je dit soort luizen in de pels ook nodig als organisatie om je scherp te houden."

Omwonenden houden krijtprotest

Die luizen in de pels liggen niet altijd dwars in de lobby. Pritha Belle, die naast het terrein van PFZW woont, zag de acties van Extinction Rebellion en wilde een steentje bijdragen. Maar meedoen aan een bezetting zag zij als moeder van twee jonge kinderen niet zitten. "Het komt mij echt superonhandig uit als ik een hele dag voor een gebouw moet zitten en gearresteerd zou worden, om maar heel praktisch te spreken."

Daarom besloot zij samen met andere omwonenden een 'krijtprotest' te organiseren, waarbij klimaatleuzen op de stoep bij de hoofdingang werden getekend. Dat leverde kleurrijke taferelen op, en nul aanhoudingen. "Het enige jammere was dat het daarna heel hard is gaan regenen."