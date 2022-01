De veehouderij is in Nederland verantwoordelijk voor de uitstoot van veel broeikasgassen en stikstof. De klimaatimpact van met name rundvlees is behoorlijk hoog. Moet de belasting op biefstuk en hamburgers omhoog om het eten van vlees te ontmoedigen? Daarover kun je discussiëren op ons reactieplatform NUjij.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen