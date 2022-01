De Nederlandse winter krijgt een forse klap door klimaatverandering, maar de cultuur van schaatsen op natuurijs hoeft niet volledig te verdwijnen, zeggen experts van het KNMI tegen NU.nl. Als de wereldwijde opwarming beperkt wordt tot 2 graden, kunnen we deze eeuw nog ongeveer vijf winters verwachten met voldoende kou voor de vereiste ijsdikte voor een Elfstedentocht.

Als daarentegen de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen, daalt de jaarlijkse kans op een Elfstedentocht vanaf 2050 naar praktisch nul. Dan zou de tocht in de komende dertig jaar nog een of twee keer kunnen worden gehouden, zegt klimaatonderzoeker Karin van der Wiel van het KNMI, en zullen we het daarna met de historische beelden moeten doen.

De kans op een Elfstedentocht is door klimaatverandering al fors gedaald. Aan het begin van de twintigste eeuw was een op de vijf winters koud genoeg voor de 'tocht der tochten'. Dat is nu nog maar eens in de twaalf jaar het geval, dus een kans van 8 procent. Als de wereldwijde opwarming begrensd wordt op 2 graden, zal die kans volgens Van der Wiel dalen tot 5 procent, dus eens in de twintig winters.

We hebben het wel over statistiek, voegt ze eraan toe. Nederlandse winters zijn berucht grillig. Zo is het temperatuurverschil tussen een koude en een zachte winter veel groter dan tussen een hete en een koele zomer.

25 jaar wachten is klimaatverandering én pech

Die grilligheid blijkt als we terugkijken. De laatste Elfstedentocht is precies 25 jaar geleden. "Dat we al sinds 1997 wachten op voldoende kou is deels klimaatverandering, maar ook deels pech", zegt Van der Wiel.

Die pechfactor zit niet alleen in de temperatuur. Soms is er in principe genoeg vorst, maar zetten bijvoorbeeld harde wind of sneeuwval een rem op de ijsgroei. Dat gebeurde onder andere in de zeer koude, sneeuwrijke winter van 1979 (zonder Elfstedentocht) en in 2012, de voorlopig koudste winter van de 21e eeuw, die uiteindelijk toch niet voldoende ijs bracht.

Ook tussen de zeer koude winter van 1963 en de strenge winter van 1985 moest Friesland lang wachten op de juiste omstandigheden. Omdat het Nederlandse klimaat toen nog koeler was, was die kans nog aanzienlijk kleiner dan de huidige periode zonder Elfstedentocht. "Het was in onze berekeningen slechts een kans van 2 procent dat de tocht toen 22 jaar uitbleef."



Na 1985 was het overigens gelijk het volgende jaar weer raak, met de eveneens door Evert van Benthem gewonnen tocht van 1986. Zo kunnen we ook geluk hebben, en houdt de Vereniging De Friesche Elf Steden reden tot hoop - maar dan wel vooral als we de uitstoot van broeikasgassen scherp omlaag schroeven, wereldwijd.

