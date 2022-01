Elke dag pompt de mensheid meer dan 100 miljoen ton CO2 in de atmosfeer. Om de opwarming van het klimaat onder de 1,5 graden te houden moet die uitstoot niet zomaar omlaag, maar waarschijnlijk zelfs negatief worden. Met andere woorden: meer CO2 weghalen uit de atmosfeer dan we eraan toevoegen - en dat mogelijk al over dertig jaar. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

De belangrijkste voorwaarde voor het bereiken van een 'negatieve uitstoot' is weinig verrassend: onze uitstoot van broeikasgassen moet eerst (netto) naar nul - en eigenlijk ook zo snel mogelijk, zegt klimaatonderzoeker Detlef van Vuuren van de Universiteit Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Hoe langer onze uitstoot nu hoog blijft, hoe sterker de uitstoot daarna negatief zal moeten zijn. Dat is problematisch, zegt Van Vuuren, want alle potentiële technieken hebben grote beperkingen. Zelfs als we rond 2050 alle zeilen bijzetten, zal het lastig worden om een jaarlijkse CO2-opname van meer dan een paar miljard ton te bereiken.

Ter vergelijking: nu stoten we per jaar ruim het tienvoudige daarvan uit. Elk jaar dat we langer wachten met 'naar nul gaan' vraagt in de toekomst dus grofweg meer dan tien jaren met een negatieve uitstoot - terwijl hoogst onzeker is of we daarin zullen slagen.

Hoe langer we wachten met het verlagen van de uitstoot, hoe meer 'negatieve emissies' nodig zijn na 2050. Foto: IPCC

(Tijdelijke) overschrijding van 1,5 graden vrijwel onvermijdelijk

Een deel van onze uitstoot weer uit de lucht halen zal essentieel zijn als we de opwarming überhaupt willen stoppen. Dat komt onder andere doordat CO2 zeer lang in de atmosfeer blijft - en ook doordat het zonder extra CO2-opname al heel lastig wordt om de uitstoot naar nul te brengen, laat staan negatief te maken.

Het punt dat die uitstoot negatief zou moeten worden, komt snel dichterbij. De aarde is momenteel 1,1 tot 1,2 graden opgewarmd, en daar komt in het huidige tempo elke tien jaar ongeveer 0,2 graden bij. Dat betekent dat de temperatuurgrens van 1,5 graden al tussen 2030 en 2040 overschreden kan worden.

Zelfs als we dan (puur hypothetisch) van de ene op de andere dag de mondiale uitstoot van broeikasgassen naar nul zouden draaien, zou de temperatuur eeuwenlang niets zakken - tenzij we in de achteruit gaan, door dus meer CO2 uit de atmosfeer weg te halen dan we toevoegen. "Het is daarom belangrijk dat we nu al ervaring opdoen met technieken die we in de toekomst misschien hard nodig hebben", zegt Van Vuuren.

Gesteente vergruizen kan CO2 uit lucht halen

Een van de pioniers die over dergelijke technieken nadacht is de Utrechtse geoloog Olaf Schuiling. Hij onderzocht hoe CO2 kan worden vastgelegd bij verwering van het mineraal olivijn. Dat gesteente moet dan grootschalig gewonnen worden, fijn vermalen en over grote oppervlakten verspreid - al met al een energie-intensief proces.

Schuiling overleed vorige maand op 89-jarige leeftijd - maar de gedachte dat olivijn een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van klimaatverandering leeft voort. "Die gedachte is wel veranderd", zegt Pol Knops, een natuurkundige en ondernemer die zich ook al jaren met olivijn bezighoudt.

"Schuiling prees olivijn als dé oplossing van het klimaatprobleem. In werkelijkheid is het een van de mogelijke opties die naast elkaar zullen moeten staan. Maar hoe langer we wachten, hoe lastiger die puzzel wordt."

Energie winnen en CO2 opnemen ineen

Ook met behulp van biomassa kan netto CO2 uit de lucht gehaald worden. Als evenveel biomassa wordt geproduceerd als gebruikt, is dat in principe CO2-neutraal. Als die biomassa vervolgens wordt verstookt in een energiecentrale en de CO2 uit de schoorstenen ondergronds wordt opgeslagen, is dat proces zelfs CO2-negatief.

In theorie dan, want ook deze techniek staat nog in de kinderschoenen, zegt klimaatonderzoeker Bart Strengers van het PBL. "Men wordt vrij snel zenuwachtig zodra het over biomassa gaat, en ook CO2-opslag is tamelijk controversieel en wordt nog nergens op grote schaal toegepast."

Het zal volgens Strengers dan ook geen vaart lopen met biomassacentrales met CO2-opslag. "Uit onderzoek blijkt dat het grootste potentieel ook niet bij biomassacentrales ligt, maar bij de productie van geavanceerde biobrandstoffen. Daar kan zuivere CO2 bij vrijkomen, die opgeslagen kan worden."

Simpelste oplossing is bomen planten (maar er is te weinig land)

De minst controversiële optie is herbebossing. Dat is lowtech en kan gepaard gaan met andere voordelen, bijvoorbeeld voor biodiversiteit, zegt Van Vuuren. Maar uiteindelijk heeft de planeet een beperkt landoppervlak en door groei van de bevolking en consumptie juist een sterke uitbreiding van de landbouw, vaak ten koste van bos.

"In de strijd tegen klimaatverandering is extra CO2-opname heel belangrijk", aldus Van Vuuren. "Maar de omvang zal beperkt blijven door de beschikbaarheid van land, ruimte voor CO2-opslag en bij andere technieken ook de hoge kosten, energiegebruik of praktische uitvoerbaarheid."

"En sowieso is het besef dat het noodzakelijk is om beleid te maken voor negatieve emissies nog maar zeer beperkt doorgedrongen", voegt Strengers toe. Dat betekent dat er ook nog nergens grootschalige pilotprojecten bestaan.

Als dat over tien of twintig jaar onveranderd is, zullen we mogelijk een illusie moeten wegpoetsen uit de klimaatscenario's. We moeten ons dan realiseren dat de huidige uitstoot van broeikasgassen deze eeuw zal leiden tot sterkere opwarming en grotere gevolgen dan waar we nu nog van uitgaan, door ons rijk te rekenen met een negatieve uitstoot die vooralsnog alleen in theorie bestaat.