Hoewel de Waddenzee officieel werelderfgoed is, wil de NAM er toch (opnieuw) een aardgasveld aanboren. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen, maar volgens het demissionaire kabinet is er geen sprake van "onherstelbare schade" en heeft de NAM bovendien al een geldige vergunning. Moet gaswinning in de Waddenzee toch verboden worden? Daarover kun je discussiëren op ons reactieplatform NUjij.