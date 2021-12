In het komende jaar laat de klimaatwetenschap opnieuw van zich horen, wordt Nederlands en Europees klimaatbeleid verder uitgewerkt en gaan we vermoedelijk geen (wereldwijd) temperatuurrecord tegemoet. Dit wordt het klimaatnieuws van 2022.

Januari: nieuwe klimaatminister op het bordes

Het kabinet-Rutte IV staat in januari op het bordes, met daarbij twee klimaatministers. Net als in het vorige kabinet komt er een minister van Economische Zaken en Klimaat, maar daar komt nu ook een minister voor Klimaat en Energie bij. Ook komt er een minister voor Natuur en Stikstof.

Het is nog niet bekend wie de ministers worden, maar de VVD zal in ieder geval de ministers van Economische Zaken en Klimaat en voor Natuur en Stikstof leveren. De minister voor Klimaat en Energie komt van D66-huize.

In 2022 staat het nieuwe kabinet direct voor belangrijke klimaatkeuzes. In het regeerakkoord staan veel maatregelen die nog verder moeten worden uitgewerkt. Zo wordt een klimaatfonds van 35 miljard euro opgericht, maar waaraan dat geld precies moet worden uitgegeven is nog niet duidelijk. Ook moet in 2022 een knoop worden doorgehakt over de toekomst van de luchthaven Schiphol en de al meermaals uitgestelde uitbreiding van Lelystad Airport.

Februari-maart: twee nieuwe rapporten van VN-klimaatpanel IPCC

Het toonaangevende VN-klimaatpanel IPCC presenteerde in 2021 voor het eerst in acht jaar weer een nieuw rapport over de opwarming van de aarde. In dat rapport werd de 'harde wetenschap' van de klimaatverandering doorgenomen, over de temperatuur- en zeespiegelstijging, en over hoeveel broeikasgassen we nog kunnen uitstoten voordat het onmogelijk wordt om de doelen uit het Parijsakkoord te halen.

Komend jaar verschijnen het tweede en derde deel in het drieluik van het IPCC. Deel twee, dat in februari wordt gepubliceerd, gaat over klimaatrisico's: wat betekent de opwarming van de aarde voor ecosystemen op land en in de oceanen voor steden en voedselproductie? Ook wordt in dit rapport gekeken naar 'klimaatadaptatie': hoe kunnen mens en natuur zich aanpassen aan het veranderende klimaat?

In maart volgt al deel drie, over het bestrijden van de klimaatverandering: wat kunnen en moeten landen doen om hun uitstoot terug te dringen? De IPCC-rapporten zijn belangrijk omdat ze de gezaghebbendste samenvatting van de wereldwijde klimaatwetenschap zijn. Ze spelen een grote rol bij internationale onderhandelingen over het klimaat en bij het vaststellen van nationaal beleid.

November: klimaattop in Egypte

In november vindt de jaarlijkse COP-klimaattop plaats in Sharm-el-Sheikh. De verwachtingen voor de top in de Egyptische stad zijn minder hooggespannen dan die voor de conferentie van dit jaar in Glasgow. Daar moesten voor het eerst sinds het klimaatakkoord van Parijs nieuwe klimaatdoelen worden ingediend.

Het is voor het eerst in zes jaar dat de klimaattop in Afrika wordt gehouden, een continent dat weinig bijdraagt aan de opwarming van de aarde, maar er zeer hard door wordt getroffen. Daarom ligt het voor de hand dat serieus zal worden onderhandeld over klimaatfinanciering.

Meer dan tien jaar geleden werd al afgesproken dat rijke landen jaarlijks 100 miljard euro aan armere landen zouden geven voor klimaatadaptatie, een belofte die niet is nagekomen. Ook in Glasgow liepen de gesprekken over dit onderwerp weer uiterst stroef. Egypte biedt een (zoveelste) herkansing.

