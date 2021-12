Ondanks de ambitieuze klimaatdoelen van het nieuwe kabinet, staat in het regeerakkoord nog niets over de toekomst van Schiphol. Pas in 2022 neemt het kabinet een besluit over de toekomst van de luchthaven. Moet Schiphol krimpen om de CO2-uitstoot terug te dringen? Daarover kun je discussiëren op ons reactieplatform NUjij.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen