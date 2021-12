De kerstdagen zijn weer voorbij, het nieuwe jaar lonkt en met een beetje pech begint de kerstboom al aardig wat naalden te verliezen. In de komende weken doet Nederland de boom massaal de deur uit, maar hoe doe je dat op een milieuvriendelijke manier?

De beste optie: zet hem in de tuin

Als je kerstboom nog in goede staat is, kan hij in de tuin prima verder groeien. Dat werkt het best met een relatief kleine boom met grote kluit, zegt Sanne Janssen van Milieu Centraal. "Dan is de overlevingskans het grootst."

Ook helpt het als de boom en de naalden goed nat zijn geweest terwijl hij nog binnen stond. Voordat je de boom in de tuin zet, laat je hem eerst nog een dag acclimatiseren op een koele plek binnen, bijvoorbeeld in een bijkeuken of garage.

Daarna plant je hem met de wortels net onder de grond in een gat waar je twee emmers water in hebt geleegd. Ook in de eerste maanden dat hij in de tuin staat, moet je de boom nog veel water geven. Goede kans dat hij het dan overleeft en je het hele jaar kerstplezier in je tuin hebt.

Geen tuin? Probeer het Kerstbomenasiel

Wie zelf geen ruimte heeft voor een boom in de tuin of überhaupt geen tuin heeft, kan in Leiden terecht bij een heus Kerstbomenasiel, dat al sinds 2011 bestaat. Vanaf 5 januari kunnen mensen - met een reservering - hun boom hier (laten) planten. In de volgende kerstperiode kan hij weer worden opgehaald.

Er worden alleen bomen aangenomen die nog in goede staat verkeren en een goede kluit hebben, vertelt Wim Lunsing van het Kerstbomenasiel. Niet iedereen komt met zo'n piekfijne boom aanzetten. Soms zie je volgens Lunsing dat ze al uitgedroogd zijn. Het afgelopen jaar heeft 80 procent van de bomen in het asiel de zomer overleefd. In totaal is er ruimte voor meer dan 150 kerstbomen.

Wie niet in de buurt van het Kerstbomenasiel woont, kan volgend jaar overwegen om een kerstboom te adopteren in plaats van kopen. Ook dan wordt hij tijdens de zomer voor je verzorgd en kun je hem meerdere jaren in huis hebben. Door het hele land zijn inmiddels aanbieders van huurbomen te vinden.

Weg ermee? Volg het advies van je gemeente

Heb je een kerstboom zonder kluit of wil je voorgoed afscheid nemen van jouw boom mét kluit, kijk dan hoe jouw gemeente kerstbomen inzamelt. Kerstbomen zijn te groot voor het groente-, fruit- en tuinafval en worden doorgaans speciaal opgehaald, of moeten naar de milieustraat worden gebracht.

Veel gemeentes versnipperen de ingezamelde kerstbomen en composteren ze, zodat ze toch nog een tweede leven krijgen als bodembedekker. Het wegbrengen van je kerstboom kan zelfs lonen: de gemeente Rotterdam betaalt 50 cent per ingeleverde boom. Van de Rotterdamse bomen worden nieuwe kerstversieringen en -kaarten gemaakt.

Niet doen: zelf in de fik steken

Het kan weliswaar een fraai schouwspel opleveren als je je kerstboom zelf in lichterlaaie zet, maar voor het milieu is dat wel de allerslechtste optie. "Dat draagt echt flink bij aan luchtvervuiling", zegt Janssen van Milieu Centraal.

Hou de lucifers dus ver van de boom, en kijk desnoods nog eens naar onderstaande spectaculaire beelden van een kerstboombrand.