Klimaatjaar 2021 werd getekend door stortregens, overstromingen, hittegolven en bosbranden. Terwijl wetenschappers waarschuwden voor snellere opwarming en zeespiegelstijging, steeg de CO2-uitstoot wereldwijd naar recordhoogte. Maar 2021 is óók het jaar waarin wereldwijd klimaatdoelen werden aangescherpt.

Vooraf werd het jaar 2021 door VN-milieuprogramma UNEP van "doorslaggevend belang" genoemd voor het Parijsakkoord. Dat was vanwege de belangrijke klimaattop in Glasgow en vanwege coronaherstelpakketten: overheden investeren biljoenen euro's om de economie te stimuleren.

Gaat dat geld naar vervuilende sectoren, dan verhoogt dat de uitstoot en ondermijnt dat klimaatbeleid. Wordt het daarentegen in de ontwikkeling van duurzame energie gestoken, dan kan daarmee het volledige Parijsakkoord worden gefinancierd.

Veel 'coronageld' naar oude sectoren, uitstoot schiet omhoog

Al snel werd duidelijk dat veel landen de reflex hebben te investeren in oude sectoren en zelfs in fossiele brandstoffen.



In maart concludeerde UNEP dat op een totaal van circa 13 biljoen euro staatssteun slechts 2,5 procent als 'groen' te classificeren viel. De overheidsinvesteringen doen zo meer kwaad dan goed voor het klimaat.

Als gevolg schoot de wereldwijde CO2-uitstoot in 2021, na de tijdelijke dip van 2020, met circa 5 procent omhoog, berichtten wetenschappers vorige maand in Nature. Dat is een absoluut record.

Klimaattop voorkomt 0,3 graden opwarming

Het besef dat het anders moet, ook met overheidsinvesteringen, volgde pas aan het einde van het jaar, tijdens de klimaattop in Glasgow.



Hoe succesvol die was hangt af van je verwachtingen vooraf, en hoe je kijkt naar de urgentie van het klimaatprobleem. In elk geval zijn de klimaatdoelen voor 2030 er iets aangescherpt. Dat haalt ongeveer 0,3 graden van de verwachte opwarming af.

Daarnaast besloot een groep rijke landen in Glasgow te stoppen met buitenlandse investeringen in fossiele brandstoffen - als onderdeel van een aanvullende aanpak van het klimaatprobleem. Verwacht wordt dat dit de komende jaren op klimaattoppen verdere navolging krijgt en ook invloed zal hebben op investeringen van banken en pensioenfondsen.

Recordafvoer Maas, vele doden in België en Duitsland

We werden er in 2021 ook aan herinnerd dat klimaatverandering geen papieren realiteit is. Limburg beleefde een watersnood, de Maas schoot naar de hoogste afvoer ooit gemeten en Duitsland en België betreuren honderden doden én een materiële ravage met een schadepost van tientallen miljarden.



Oorzaak: 'slechts' drie dagen zomerregen, met ongekende intensiteit. Dat gezicht van klimaatverandering zagen ze onder andere ook in China, dat getroffen werd door verwoestende overstromingen, terwijl andere delen van de planeet juist met grote droogte en hitte te maken kregen.

Een temperatuurrecord van 50 graden in het westen van Canada spande de kroon - zonder klimaatverandering volkomen onmogelijk, concludeerden wetenschappers.

Belangrijk klimaatrapport krijgt vervolg in 2022

De klimaatwetenschap leverde sowieso een topprestatie in 2021, met het verschijnen van een omvangrijk nieuw IPCC-klimaatrapport in augustus, waar je veel over hebt kunnen lezen op NU.nl.



Dat was nog maar het eerste deel, over de 'fysische basis' van het klimaatprobleem. Delen 2 en 3, over gevolgen van klimaatverandering en over klimaatbeleid, volgen in februari en maart van komend jaar.