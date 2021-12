De komende nachten gaat het vriezen en het blijft lang spannend of er later in de week ook wat (natte) sneeuw valt. Maar één verdwaalde vlok maakt nog geen witte Kerst. Hier een terugblik op memorabele kerstdagen waarop het wél echt raak was.

Volgens de officiële definitie van het KNMI heeft Nederland een witte Kerst als er in De Bilt op beide kerstdagen een gesloten sneeuwdek ligt. Dat zijn zeldzame gebeurtenissen, alhoewel de laatste twee jaren dat het gebeurde direct na elkaar waren: in 2009 en 2010.

In 2010 lag er op 25 en 26 december over vrijwel het hele land een pak sneeuw tot 30 centimeter dik. Die sneeuw was enkele dagen eerder gevallen en had een kleine dooiaanval overleefd. In 2009 lag in Noord-Nederland lokaal zelfs een pak van 40 centimeter.

Kans op Elfstedentocht groter dan witte Kerst

Een volledige witte Kerst is sinds het jaar 1900 maar acht keer voorgekomen: eens in de vijftien jaar dus. Dat betekent dat de kans op een Elfstedentocht bijna twee keer zo groot is: daar zijn er in dezelfde periode vijftien van verreden.

Een 'gedeeltelijke witte Kerst' komt aanzienlijk vaker voor. Dat is bijvoorbeeld het geval als er in De Bilt geen sneeuw ligt, maar in andere delen van het land wel. Of als er alleen op Eerste of Tweede Kerstdag een sneeuwlaag ligt.

Vorige eeuw had Nederland nog eens in de vier jaar een gedeeltelijk witte Kerst. Toch is ook dat sinds 2010 niet meer voorkomen: het gebeurde voor het laatst in 2000, 2001 en 2005. In 2001 kreeg het zuidoosten van Nederland op Tweede Kerstdag een vers laagje sneeuw, en in 2005 het noorden van het land.

Witte Kerst 1981: tot 1,5 meter sneeuw

Die dunne laagjes staan in geen vergelijk met de kerstdagen van 1981. Heel Nederland had een echt pak sneeuw, maar vooral voor mensen op de Waddeneilanden is het gedenkwaardig: op Ameland werden met Kerst zelfs sneeuwduinen van 1,5 meter hoogte gemeten.

Voor de combinatie met echte vrieskou moeten we nog verder terug in de tijd. Zo had Nederland in 1964, een jaar na de koudste winter van de eeuw (1963), niet alleen een sneeuwdek maar ook strenge vorst in de Kerstnacht.

En ook rond de witte Kerst van 1938 vroor het 's nachts streng, en stond Nederland al met de kerstdagen op de schaats.

In 2050 nog maar vier tot twaalf dagen koud genoeg

De kans op een witte Kerst neemt af door klimaatverandering. Volgens het KNMI had Nederland rond de eeuwwisseling nog 21 'potentiële sneeuwdagen' per jaar. Over dertig jaar zijn dat er nog maar vier tot twaalf.



Dat zijn dagen waarop de gemiddelde temperatuur onder 0 ligt. Overdag kan het dan dooien, maar door vorst in de nacht kan zich met een beetje geluk toch een sneeuwdek vormen - mits er óók nog neerslag valt. En ook die kans neemt af, zegt het KNMI: de resterende koude dagen worden droger.



Voor een witte Kerst moet die combinatie van kou en neerslag dan ook nog precies op 25 en 26 december vallen. Zo blijft het een kansspel, maar die kans wordt door de opwarming wel steeds kleiner.

De kans op een Elfstedentocht, die sinds 1900 elke acht jaar is verreden, neemt door klimaatverandering nog sterker af. De laatste editie was in 1997. En als de mondiale opwarming doorzet, wordt de jaarlijkse kans op de benodigde aanhoudende vorst na 2050 ongeveer 0 procent.