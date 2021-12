Het begon als wetenschappelijk project om te bepalen welke investeringen duurzaam zijn, maar is uitgelopen op een politiek straatgevecht. Volgende week hakt de Europese Commissie eindelijk een zeer gevoelige knoop door: zijn kern- en gascentrales 'groen'?

Wie duurzaam wil investeren, moet eerst bepalen wat wel en niet duurzaam is. De Europese Commissie werkt daarom al enkele jaren aan een set standaarden die dat voor de hele EU gelijktrekt, zodat overheden, banken en pensioenfondsen zeker kunnen weten dat een duurzame investering ook écht duurzaam is.

De inhoud van deze zogeheten taxonomie kan grote gevolgen hebben, onder meer omdat hij waarschijnlijk als uitgangspunt zal worden genomen om te bepalen wat duurzaam is in toekomstige EU-wetten en -fondsen. Van het Europese coronaherstelfonds moet bijvoorbeeld 37 procent worden uitgegeven aan klimaatmaatregelen; in de toekomst zou de taxonomie kunnen bepalen welke bestedingen in aanmerking komen.

Eigenlijk had de taxonomie science-based moeten worden: een expertgroep moest wetenschappelijk vaststellen welke activiteiten bijdragen aan de Europese klimaatdoelen, zonder daarbij schade aan te richten aan andere doelen als waterkwaliteit en biodiversiteit.

Dat leverde eerder dit jaar een lange lijst aan activiteiten op, van bebossing tot het aanleggen van treinverbindingen en het produceren van elektrische auto's. Maar de opwekking van elektriciteit met kern- en gascentrales lag politiek zo gevoelig, dat een besluit hierover werd doorgeschoven.

Die beslissing is nu niet meer puur op wetenschap gebaseerd, maar het onderwerp van hevige politieke discussies tussen de EU-lidstaten. Na maandenlang uitstel zal Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschijnlijk volgende week de knoop doorhakken, maar hoe dan ook zal zij een deel van Europa moeten teleurstellen.

Fransen leiden lobby voor kernenergie

Frankrijk speelt een sleutelrol in de discussie. Het land haalt nu al 70 procent van zijn elektriciteit uit kernenergie en heeft een grote nucleaire industrie. Daarom wil het kernenergie graag vertegenwoordigd zien in de taxonomie, maar critici vinden dat het geproduceerde kernafval niet past bij de doelen om een circulaire economie te creëren en vervuiling te voorkomen. Oostenrijk heeft zelfs al gedreigd om naar de rechter te stappen als kerncentrales als groene investering worden aangeduid.

Een groep Zuid- en Oost-Europese landen wil juist dat aardgascentrales worden opgenomen in de taxonomie. Die stoten minder CO2 uit dan kolencentrales en moeten daarom worden aangemerkt als 'transitie'-investering, vinden zij. Nieuwe aardgascentrales die kolencentrales vervangen zouden bijvoorbeeld tot 2030 als 'groen' kunnen worden aangemerkt.

Maar tegenstanders wijzen erop dat dit kan leiden tot investeringen die nog decennialang blijven doordreunen. Wie nu een gascentrale neerzet, gaat hem immers niet over vijf jaar weer sluiten. Tenzij een overheid diep in de buidel tast om een centrale met subsidie te laten sluiten, zoals Nederland onlangs deed bij de haast fonkelnieuwe Onyx-kolencentrale in Rotterdam.

Nederland is tegen het opnemen van gascentrales in de taxonomie; de Tweede Kamer heeft het demissionaire kabinet met een motie opgeroepen om op te komen voor de uitsluiting van gas uit de taxonomie, terwijl een Kamermeerderheid zich juist uitsprak voor de inclusie van kernenergie.

Gascentrales groen of geel?

Een andere mogelijkheid is dat gascentrales niet 'groen' maar 'geel' worden, en dus een aparte categorie krijgen. Maar daar is mogelijk een wetswijziging voor nodig, met bijbehorende vertraging en onzekerheid.

Uiteindelijk is het aan Von der Leyen om een keuze te maken. Haar besluit kan alleen worden verworpen als 15 van de 27 lidstaten tegen zijn, of als een meerderheid van het Europees Parlement bezwaar maakt.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat kern- en gascentrales helemaal buiten de taxonomie zullen vallen. "We moeten erkennen dat deze twee energiebronnen een rol spelen in de energietransitie", zei Eurocommissaris Frans Timmermans vorige week. "Maar dat maakt ze nog niet groen."