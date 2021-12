Het nieuwe kabinet wil de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen sneller omlaag brengen. Er wordt extra geïnvesteerd in duurzame energie en mogelijk komen er (op lange termijn) twee nieuwe kerncentrales. Over Schiphol en Lelystad Airport zijn geen knopen doorgehakt, maar de verbreding van de A27 bij Utrecht lijkt van de baan.

Binnen Europa zet Nederland met de nieuwe plannen een flinke stap vooruit, maar toch zal de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen nog vele jaren boven het EU-gemiddelde blijven liggen.

Nederland krijgt een hoger klimaatdoel. Dat wil zeggen: de uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 sneller zijn verlaagd. Het oude doel was de uitstoot tussen 1990 en 2030 met 49 procent te verlagen. Het nieuwe officiële doel wordt 55 procent uitstootverlaging. Dit doel wordt vastgelegd in de klimaatwet.



In werkelijkheid wil het nieuwe kabinet proberen de uitstoot wat sneller te verlagen. De partijen zeggen te hebben afgesproken hun beleid te richten op (ongeveer) 60 procent minder broeikasgassen in 2030.

Ook zijn er voor het eerst uitstootdoelen voor 2035 en 2040 geformuleerd. In 2035 moet de Nederlandse uitstoot ten opzichte van 1990 liefst 70 procent lager liggen en in 2040 moet dat 80 procent zijn. Het einddoel is een volledig klimaatneutrale samenleving en dat gebeurt volgens het nieuwe regeerakkoord "uiterlijk in 2050".

Nederland krijgt voor het eerst een klimaatminister. Dat betekent dat er een kabinetslid specifiek verantwoordelijk wordt voor het bewaken van de klimaatdoelen. Daar verandert eigenlijk minder dan het lijkt: klimaat blijft gewoon onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar dat ministerie krijgt nu twee ministers.



Er komt overigens ook weer een minister van Ruimtelijke Ordening (afgeschaft onder Rutte-I in 2010). Ook daar liggen grote klimaatuitdagingen: waar moeten we energie opwekken, waar kunnen we veilig huizen bouwen, waar kunnen we extra bossen planten en op welke plekken is op termijn mogelijk extra ruimte nodig om water op te vangen?

Nederland krijgt na 2030 twee nieuwe kerncentrales, en de bestaande kerncentrale in Borssele blijft langer open.



De nieuwbouw gaat om voorbereidende stappen. Zo is nog niet duidelijk waar die nieuwe kerncentrales zouden moeten komen, of wanneer ze in gebruik zouden worden genomen. Het regeerakkoord spreekt van "het faciliteren van marktpartijen bij hun verkenningen".

Nederland wil een Europese koploper worden, maar dat zal nog (heel) lang duren. Het nieuwe regeerakkoord schrijft: "Nederland wil koploper in Europa zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde."



En afgelopen zomer zei demissionair premier Mark Rutte in de Tweede Kamer "overtuigd te zijn dat Nederland bij de Olympisch Spelen van het klimaat nummer één kan zijn".



Die beoogde koppositie wordt binnen Europa nog lang niet bereikt. Dat komt doordat andere landen ook niet stilstaan en vaak eerder zijn begonnen met grootschalige investeringen in duurzame energie.

Een aantal knopen zijn niet doorgehakt. Rond Schiphol worden de problemen met stikstof, ultrafijnstof en lawaai benoemd, maar worden geen concrete oplossingen voorgesteld. De hubfunctie (overstappende reizigers) zou behouden moeten blijven en over eventuele krimp van de luchtvaart wordt niet gesproken. Vliegveld Lelystad Airport gaat niet open, maar gaat ook niet definitief van de baan.



Net iets concreter is het nieuwe kabinet over de geplande verbreding van snelweg A27 die bij Utrecht zou leiden tot bomenkap in Amelisweerd. Er wordt nu gekeken naar alternatieven.



De ontwikkeling van de Lelylijn, een spoorverbinding voor hogesnelheidstreinen tussen Lelystad en Groningen gaat door. Op termijn moet deze spoorverbinding ook doorlopen naar Noord-Duitsland.