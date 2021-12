Het klimaat is een van de belangrijkste thema's in het woensdag gepresenteerde regeerakkoord. Het nieuwe kabinet steekt 35 miljard euro in een klimaatfonds voor de komende tien jaar en de CO2-uitstootdoelen worden aangescherpt. Toont het kabinet daarmee dat de strijd tegen klimaatverandering menens is? Op ons reactieplatform NUjij kun je daarover discussiëren.

