De hoge gasprijzen maken het aantrekkelijk om je huis beter te isoleren of over te stappen op een warmtepomp. Maar er is meer dan een hoge gasprijs nodig om klimaatwinst te behalen, zeggen experts.

De vraag naar warmtepompen en isolatiemateriaal is de afgelopen maanden sterk toegenomen door de stijgende gasprijzen, bleek onlangs uit een enquête van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Goed nieuws, zou je denken: de pijn in de portemonnee zorgt ervoor dat mensen maatregelen nemen die op de lange termijn goed zijn voor het klimaat.

Toch is het op de korte termijn nog maar de vraag of de hoge gasprijs de CO2-uitstoot omlaag helpt. Het is nu minder aantrekkelijk geworden om aardgas te gebruiken bij de productie van elektriciteit. Daardoor wordt in Nederland twee keer zo veel steenkool verbrand als vorig jaar. Het verbranden van kolen zorgt voor een twee keer zo grote CO2-uitstoot als aardgas.

De sterk gestegen CO2-prijs zorgt er wel voor dat het prijsverschil tussen kolen en aardgas kleiner wordt. Omdat steenkool milieuonvriendelijker is, moeten kolencentrales meer uitstootrechten inkopen. Die kosten nu 85 euro per ton CO2, bijna drie keer zo veel als een jaar geleden.

'Industrie loopt tegen grenzen van technologie aan'

Inmiddels draagt die hogere CO2-prijs ook bij aan een stijging van de elektriciteitsprijzen. Dat is vervelend als de rekening op de mat valt, maar maakt het aantrekkelijk om te investeren in duurzame energie, zegt energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO. "Het maakt projecten op het gebied van duurzame energie rendabel, ook zonder subsidie of met minder subsidie."

Toch zorgt de hoge gasprijs er niet voor dat er plotseling op grote schaal kan worden verduurzaamd. "In de industrie, waar grote slagen gemaakt moeten worden, loop je heel snel tegen de grenzen van de technologie aan. Daar helpt een prijsontwikkeling niet bij."

Van Cleef doelt onder meer op de capaciteitstekorten op het elektriciteitsnet. Grote bedrijven die elektrisch willen verwarmen, kunnen vaak geen aansluiting krijgen. Zelfs niet als ze vanwege de hoge prijzen van het gas af willen. "Dat wil niet zeggen dat je dan ineens een hoogspanningskabel voor de deur hebt liggen."

'Energiebesparing is niet alleen voor de lange termijn'

Energie-expert Kees van der Leun, directeur van consultancybureau Common Futures, vindt dat overheden de hoge gasprijzen moeten aangrijpen om grootschalig in te zetten op energiebesparing. "Nu kun je laten zien dat je wat kan doen, dat je de afhankelijkheid van aardgas kan verminderen. Dit is het ideale moment om daar vaart achter te zetten."

Lokaal moet zo snel mogelijk duidelijk worden waar warmtenetten komen en of het gasnet in de toekomst beschikbaar blijft. Dat geeft mensen zekerheid als zij bijvoorbeeld willen investeren in een (hybride) warmtepomp, zegt Van der Leun.

De overheid kan ook woningcorporaties helpen om hun woningen te isoleren. Dat helpt huishoudens met de laagste inkomens en levert volgens Van der Leun meer klimaatwinst op dan een eenmalige compensatie voor de hogere energierekening, zoals het kabinet nu van plan is. "Uiteindelijk heeft niemand er wat aan als de energieprijzen kunstmatig verlaagd worden."

Energiebesparing is niet alleen iets voor de langere termijn, benadrukt Van der Leun. "Grote kantoorgebouwen staan voor meer dan de helft leeg. Kunnen we dan niet met bedrijven in gesprek om een aantal verdiepingen tijdelijk dicht te gooien, zodat verwarming, koeling en verlichting daar uit kunnen blijven? Ik denk dat er best wat mogelijk is op de korte termijn."