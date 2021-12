De komst van een Facebook-datacentrum naar Zeewolde is zeer controversieel, vooral vanwege het grote energieverbruik. Maar de meeste mensen maken wel gebruik van Facebook, Instagram of WhatsApp. Is het dan hypocriet om tegen de komst van het datacenter te zijn? Op ons reactieplatform NUjij kun je daarover discussiëren.

