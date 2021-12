Bijna één op de drie Europese laadpalen voor elektrische auto's staat in Nederland. Met name Zuid- en Oost-Europa lopen nog achter en hebben weinig oplaadpunten. Vanwaar dat verschil, en hoe kun je ervoor zorgen dat je elektrische-autovakantie goed verloopt?

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij nieuws over het klimaat

Met meer dan 66.000 openbare laadpalen is Nederland een mekka voor elektrische rijders. Mensen die met hun elektrische auto de grens overgaan, moeten er vaak even aan wennen dat opladen daar een stuk minder makkelijk gaat.

Dat ondervond bijvoorbeeld Joske Brouwer afgelopen zomer tijdens een reis door Bourgondië. Ze dacht te kunnen vertrouwen op het ingebouwde navigatiesysteem van haar auto om oplaadpunten te vinden. "Maar daar stonden allemaal laadpalen in die nog niet gebouwd waren."

Na een tocht langs niet-bestaande snelladers leek een langzame laadpaal in beeld. "Maar toen we daar kwamen, was het alleen nog maar een akker." Met de hulp van een vriendelijke Fransman wist Brouwer ternauwernood een hotel te vinden, waar eigenlijk alleen hotelgasten mochten opladen. "Hij heeft geregeld dat we dat ook mochten als we daar gingen eten."

Marco van Eenennaam van de ANWB herkent dit soort verhalen, al gaat het Nederlanders steeds makkelijker af om in het buitenland op te laden. "Tot vijf jaar geleden zeiden wij: als je met de auto op vakantie gaat, bespaar jezelf de ellende en ga niet elektrisch." Nu kan dat volgens hem met de juiste voorbereiding wel.

'Andere landen maken een inhaalslag'

Het gebrek aan laadpalen over de grens hangt samen met het veel kleinere marktaandeel van elektrische auto's in de meeste Europese landen. Vorig jaar was in Nederland al één op de vijf nieuwe auto's elektrisch, terwijl dat in veel Europese landen nog niet meer dan een paar procent is.

Onder meer door overheidssubsidies is Nederland vroeg aan de elektrische auto gegaan, zegt Rico Luman van het ING Economisch Bureau. "Je ziet nu dat andere landen een inhaalslag maken." Duitsland subsidieert de elektrische auto bijvoorbeeld extra als onderdeel van de coronaherstelmaatregelen, met gestegen verkopen als gevolg.

In Zuid- en Oost-Europa slaat de elektrische auto nog niet aan, deels vanwege de relatief hoge prijzen. Daarom is het voor laadpaalbedrijven nog niet erg interessant om in deze landen te investeren.

Rekenkamer: Aantal laadpalen moet sneller groeien

De Europese Rekenkamer waarschuwde eerder dit jaar dat de laadinfrastructuur niet snel genoeg groeit en te ongelijk over de Europese Unie is verdeeld. Het doel van een miljoen oplaadpunten in 2025 dreigt niet gehaald te worden.

Sinds die waarschuwing heeft de Europese Commissie (EC) de CO2-reductiedoelen voor auto's en bestelbussen flink aangescherpt. De uitstoot van personenauto's moet sneller dalen, en vanaf 2035 moeten alle nieuwe auto's op elektriciteit of hernieuwbare brandstoffen rijden.

Om die doelen te halen moet ook het aantal oplaadpunten meegroeien. Op de snelweg moet minstens elke 60 kilometer een oplaadpunt te vinden zijn, staat in de plannen van de EC. De achterblijvers zullen hoe dan ook gaan investeren in laadpalen, denkt Luman. "Die landen vallen ook onder de Europese Unie en daarvoor gelden ook die doelstellingen."

Maar qua oplaadpunten zijn de EU-plannen "simpelweg niet ambitieus genoeg", reageerde Eric-Mark Huitema, directeur van de Europese autobranchevereniging ACEA. Hij denkt dat er in 2030 zeker 6 miljoen oplaadpunten nodig zijn, maar met de huidige plannen worden dat er 2,5 miljoen minder.

Download apps en bestel laadpassen

Volgens Van Eenennaam van de ANWB is het nu nog belangrijk om voor vertrek naar het buitenland op te zoeken waar je kunt opladen, bijvoorbeeld door een speciale routeplanner voor elektrische auto's te gebruiken. Ook is het handig om verschillende laadpaalapps te downloaden en van tevoren op te zoeken welke laadpassen je nodig hebt.

Daarnaast adviseert Van Eenennaam een stekker mee te nemen waarmee je je auto in een normaal stopcontact kan opladen. Dat gaat langzaam, maar is een handige back-up. "Zeker op de bestemming is dat gewoon helemaal prima. Dat is een beetje het jerrycannetje."