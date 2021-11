De Nederlandse Europarlementariërs Mohammed Chahim (PvdA) en Bas Eickhout (GroenLinks) beseffen dat de drukte voor hen na de klimaattop nog allesbehalve voorbij is. Het duo zat in Glasgow in de delegatie van de EU, die in het slot van de klimaatonderhandelingen extra belangrijk is omdat EU-landen dan gezamenlijk optrekken.

Chahim kijkt met enige tevredenheid terug op de VN-top. Hij wijst erop dat veel progressie ongemerkt gebeurt: "Tijdens de vorige klimaattop in Madrid lag de wereld er totaal anders bij: de VS was onder Trump uit het Parijsakkoord gestapt. De Europese Green Deal was nog maar net gepresenteerd, en veel andere landen hadden nog geen beloftes gedaan over klimaatneutraliteit."



Twee jaar later staan we er volgens Chahim wereldwijd heel anders voor. Veel landen hebben nu officieel tot doel om (op lange termijn) klimaatneutraal te worden. "En ook in Glasgow zijn uiteindelijk veel extra toezeggingen gedaan, over het terugdringen van methaanuitstoot en ontbossing en het stoppen van subsidies voor fossiele brandstoffen."



"Helaas ontbreken in de slotverklaringen nog veel concrete stappen. De komende maanden gaan binnen de Europese Unie en wereldwijd essentieel worden om daar alsnog invulling aan te geven. Het gaat een heel druk jaar worden."



Dat geldt ook voor veel individuele lidstaten. Volgens Europese afspraken moet ook Nederland het klimaatdoel voor 2030 nog aanscherpen. Voor de VN-klimaattop van volgend jaar wordt dat ook buiten de EU gevraagd van alle landen die dat vóór Glasgow nog niet gedaan hebben.



"Ook na deze klimaattop bestaat er nog een gat tussen de toezeggingen die op tafel liggen, en het doel om de opwarming onder de 1,5 graden te houden", zegt Eickhout.

Europese discussie over 'groene' investeringen

Hij roept ertoe op dat gat zo snel mogelijk te dichten. "We kunnen op de klimaattoppen niet nog eens vijf jaar wachten op nieuwe doelen. Volgend jaar zullen ook landen als India en Rusland nieuwe klimaatdoelen moeten opstellen voor 2030."



In Brussel spelen ondertussen onderhandelingen over de zogeheten 'taxonomie van duurzame activiteiten'. Daar moeten worden afgesproken welke investeringen groen genoemd mogen worden.



"Ook binnen de EU hebben we daarom komend jaar nog een hoop werk te doen", zegt Eickhout. "Het is goed dat veel Europese landen, waaronder Nederland, in Glasgow hebben toegezegd internationale investeringen in olie en gas te stoppen."



"Maar ondertussen is er binnen de EU nog een debat gaande om aardgas als duurzame investering te bestempelen." Dat moet volgens Eickhout na Glasgow definitief van tafel.