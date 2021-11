Europarlementariërs Mohammed Chahim en Bas Eickhout kijken terug op een succesvolle eerste week van de klimaattop in Glasgow. Klimaatdoelen werden aangescherpt, klimaatfinanciering begint te stromen én er ontstond een kopgroep die de knoop doorhakte om internationale fossiele investeringen te stoppen. Maar het valt in Brussel ook op dat Nederland geen kopwerk doet.

Samen met Esther de Lange (CDA) zijn de drie Nederlanders in de EU-onderhandelingsdelegatie in Glasgow. Die is belangrijk: in het centrale deel van de onderhandelingen trekken de EU-landen gezamenlijk op. Het is een andere politieke cultuur, zegt Chahim. "We zien elkaar echt meer als collega's, over de verschillende partijen heen. We zijn gericht op samen verder komen."



Chahim (PvdA) en Eickhout (GroenLinks) startten beide in de natuurwetenschappen voor ze overstapten naar de Europese politiek. Die achtergrond komt van pas als je inzoomt in de technische delen van de VN-klimaatonderhandelingen.

Laatste doorrekeningen vergroten de hoop

Dat merk je al als je probeert te beoordelen of de eerste week succesvol was. Chahim verwijst naar onverwachte aanscherpingen van uitstootdoelen, onder andere door China en India.



"De laatste doorrekeningen van alle doelen komen uit op 1,9 of 1,8 graden", zegt Chahim. "Ik was enorm positief verbaasd. En we zijn nog niet klaar - alles wat er nog af kan, is goud waard."



Ze zijn zich beiden bewust van de vele mitsen en maren. "Dit zijn wel heel snelle berekeningen", zegt Eickhout. "Alle beloftes van landen voor de zeer lange termijn zijn ingevuld alsof we die in een rechte lijn gaan halen."



"Dat doet er nogal toe. Rusland zegt nu bijvoorbeeld in 2060 klimaatneutraal te willen zijn. Dat kun je wel inboeken, maar we hebben er zelfs nog geen enkel begin van klimaatbeleid gezien."

'Het moet over de fossiele subsidies gaan'

Hij hoopt dan ook dat komende week wordt besloten om vanaf nu elk jaar te kijken of de doelen van landen voldoende zijn. Nu gebeurt dat elke vijf jaar - en dan wordt alweer gekeken naar het jaar 2035. Terwijl vooral in de komende jaren mondiaal de grote omslag gemaakt moet worden.

Eickhout ziet de vorming van een kopgroep van landen die wereldwijde investeringen in fossiele brandstoffen wil terugdringen als het grootste succes van week één. En bovendien als cruciaal om de opwarming onder 1,5 graden te houden.



"Het moet over de fossiele subsidies gaan. Die zijn de achilleshiel in ons klimaatbeleid. Dat gaat nu voortvarender dan ik had gedacht. Belangrijke spelers hebben de knoop doorgehakt. Daar ben ik wel blij om."

'Nederland raakt in Europa bekend om kleine daden'

De opstelling van Nederland is niet aan de aandacht ontsnapt. Premier Rutte riep maandag in Glasgow op tot "actie, actie, actie" - in de strijd tegen klimaatverandering. Na afloop van die speech zei hij tegen NU.nl "graag te willen aansluiten bij kopgroepen".



Woensdag werd bekend dat Nederland dat in Glasgow niet doet. "De eerste echte kans die zich voordeed, liet hij schieten", zegt Chahim. "Dat is alsof je op dag drie gelijk uit de koers stapt. Dat is ook niet goed voor de reputatie van Nederland in Europa, waar we steeds meer bekend raken om de woorden, maar niet om de daden."

Nederland is een relatief grote investeerder in fossiele energieprojecten in het buitenland. Dat loopt via exportkredietverzekeraar Atradius, die voor circa 1,5 miljard euro garant staat bij bedrijven die bijvoorbeeld actief zijn in de offshorewinning van olie en gas in Afrika.

Ontwikkelingsbank FMO besloot wel aan het sluiten bij de kopgroep - en investeert per direct alleen nog in duurzame energieprojecten in het buitenland.

Landen bespreken alle voorstellen vóór klimaattop

In het gesprek met NU.nl zei Rutte maandag ook het initiatief niet te kennen. Dat vindt Chahim opmerkelijk. "Een klimaattop is het theaterstuk - van tevoren moeten de betrokkenen eindeloos repeteren. Alle voorstellen zijn dus van tevoren ook al uitgebreid getoetst bij andere landen."



"Zeggen dat je zo'n belangrijk voorstel niet kent is of liegen of onvoorbereid zijn - en beide zijn niet goed voor een premier. Ik hou het erop dat hij niet goed voorbereid was", aldus het EU-delegatielid.



De kopgroep van meer dan twintig landen wordt ook gesteund door de Europese Investeringsbank. Ze trekken gezamenlijk ruim 15 miljard euro weg uit fossiele energie.

Niet meedoen werkt remmend op anderen

Eickhout wijst erop dat landen elkaar beïnvloeden. "De Nederlandse positie heeft directe gevolgen voor de discussie in Brussel. Nederland maakt zichzelf vaak bewust klein, maar we zijn economisch een grote speler - en uiteindelijk zijn het dominostenen."



"Als Nederland ook aansluit, kan Duitsland niet achterblijven. En als Duitsland de stap zet, doet Frankrijk dat waarschijnlijk ook - en dan zijn alle grote Europese investeerders compleet."



Het is een revolutionaire ontwikkeling op de klimaattop, maar Nederland draagt hier met de huidige opstelling helaas niet aan bij", zegt Eickhout.



"We hebben in de EU al het imago dat we heel veel praten, maar het slechtste jongetje in de klas zijn. Dit versterkt die reputatie opnieuw", besluit Chahim. "En naar de landen die internationaal wél kopwerk doen, is dat ook gewoon vrij laf."

Tweede Kamer stemt dinsdag over kopgroep Glasgow

Het kan dat de Nederlandse opstelling nog tijdens de klimaattop verandert. De officiële reden om hier niet aan te sluiten is de demissionaire status van het kabinet. Chahim vindt dat opmerkelijk, omdat er ondertussen wel andere besluiten genomen worden op de klimaattop.



Maar het betekent ook dat dit onderwerp aan de Tweede Kamer is. Daar wordt komende dinsdag gestemd over een motie om alsnog aan te sluiten bij de kopgroep in Glasgow. Het kan ook dat het kabinet voor die tijd zelf alsnog een besluit neemt.

In de tweede week van de klimaattop wordt toegewerkt naar een gezamenlijke slotverklaring en speelt de Europese Unie een belangrijke rol. We moeten dan vooral zien dat we het proces versnellen, zegt Eickhout. "We staan nu steeds opnieuw vijf jaar stil voor we weer een stap zetten. Die ontwerpfout moet eruit - en hopelijk bereiken we daar komende week akkoord over."